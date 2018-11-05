Kaldırım Taşıyla 40 Saniyede 30 Bin Liralık Hırsızlık

Kocaeli Kartepe'de dört kişi, camını kaldırım taşları ile kırarak girdikleri cep telefonu bayiinden 30 bin liralık telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Olay gece saat 03:00 sularında Kocaeli Kartepe ilçesinde gerçekleşti. Camı kırarak içeri giren hırsızlar 40 saniyede 30 bin liralık soygun yaparken güvenlik kamerasına yakalandılar.

Plakası belirlenemeyen bir araçla olay yerine gelen üçü maskeli dört kişi, kaldırım taşlarıyla camını kırdıkları bayide bulunan 12 telefonu ve kasada bulunan 350 TL'yi aldı. Alarmların çalmasının ardından bölgeye çok sayıda polis geldi.

Polisin haber vermesi üzerine iş yeri sahibi ve çalışanları da olay yerine geldiler. Çalışanların ifadesine göre dükkanın zararı yaklaşık olarak otuz bin lira. Hırsızlık anının görüntülerine DHA'nın bu sayfasından ulaşabilirsiniz.