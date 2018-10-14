Huawei'nin Mate 20 serisi, 16 Ekim Salı günü resmen piyasaya sürülecek. Geçtiğimiz hafta yayınlanan görüntüler modelleri açığa çıkarmış olsa da, bugün çok önemli bir detay ortaya çıktı.

Tanıtıma son birkaç gün kala ortaya çıkan yeni görüntü, Mate 20 serisinin bir modelinin bir kalemle geleceğini gösteriyor. Huawei'nin mağazasında çekildiği düşünülen görüntü, oldukça resmi görünüyor.

Görüntülerde Mate 20 standının üzerinde üç tane telefon görüyoruz. Bunların ikisi benzer boyutlarda olup yan yana duruyorken, daha büyük olanı sağ tarafta diğerlerinden ayrılmış vaziyette duruyor. Fotoğraflar her ne kadar bulanık olsa da, soldaki iki telefonun Mate 20 ve Mate 20 Pro olduğunu düşünüyoruz.

Sağdaki büyük cihaz ise bir kaleme sahip. Bu telefonun Huawei'nin oyunculara yönelik geliştirdiği Mate 20X olduğunu tahmin edilirken kalemin de diğer telefonlardan ayırıcı bir özellik olarak eklendiğini düşünülüyor.

Samsung'un Galaxy Note serisiyle piyasanın "kalemli telefon" ihtiyacını neredeyse tek başına karşıladığını biliyoruz. Daha önce Samsung'un bu imparatorluğunu yıkmaya çalışan girişimler olmuş olsa da hiçbiri başarılı olamamıştı. Huawei de bunu düşünerek yeni bir atak yapmaya çalışmış olabilir.

Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla kalem, telefonun dahili bir parçası değil; yani Samsung'un yerini sallaması yine zor görünüyor. Ayrıca Mate 20X'in kalemi destekleyen nasıl özelliklerle geleceğini de bilmiyoruz. Yine de kalem olayı oldukça heyecanlandırıcı.

Huawei Mate 20X, kardeşleri gibi Kirin 980 işlemciye sahip olacak ve AMOLED bir ekranla gelecek. Arka tarafında 4 adet kamerası olacak olan telefonun oyunlarını ara vermeden oynayabilmek için Mate 20 ve Mate 20 Pro'dan daha büyük bir batarya ile geleceğini düşünüyoruz.

Mate 20 Serisi tanıtım etkinliği, 16 Ekim 2018 Salı günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.