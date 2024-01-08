Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kalıcı yaz saati uygulamasına başladığından bu yana 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu gerçekleştirildiğini duyurdu. Peki bu tasarruf, toplam tüketimimizin ne kadarını oluşturuyor?

2016 yılında Türkiye'de yaz saati-kış saati uygulaması sona erdirilmiş ve kalıcı yaz saati uygulaması başlamıştı. Bu uygulama o zamandan bu yana çok sık tartışma konusu oluyor.

Son olarak CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik olarak verdiği yazılı soru önergesine cevap, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

7 yılda 10 milyar kilovatsaat tasarruf edildi

Bakan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesinin yaptığı analizler sonucunda sabit saat uygulamasına geçildiğini ifade ederken, uygulama başlamadan önce saat 17.00'de gerçekleşen puant tüketim değerinin, sabit saat uygulamasından sonra ilerleyen saatlere doğru dağıldığını belirtti. Bakan, bu sayede ekonomik ve çevresel anlamda büyük fayda elde edildiğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamanın başladığı Ekim 2016'dan bu yana 10 milyar kWh enerji tasarrufu sağlanmış olup, bu tüketimin parasal karşılığı meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar liradır. Ülkemiz eğitim sisteminde tekli öğretim 09.00-15.00 saatleri arasında, ikili öğretim ise 07.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 07.00-09.00 saatleri arasında ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte sabit saat uygulamasına ilişkin olarak, Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019 tarihinde kabul edilen teklif ile üye ülkelere tek saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etmiştir."

Uygulama başladığından bu yana geçen 7 yıllık süreçte sağladığımız tasarruf, 10 milyar kilovatsaat oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı 2022 yılı elektrik tüketim verilerine Türkiye, 2022 yılında 331,1 Teravatsaat enerji harcadı. Yani yıllık tüketimimiz 311 milyar 100 milyon kilovatsaat oluyor. Buradan yola çıkarak 7 yıllık uygulamanın sonunda toplam tasarrufumuz, yıllık enerji tüketimimizin %3,21'i kadar diyebiliriz. Bunu da 7 yıla böldüğümüzde yıllık %0,46 gibi bir orana tekabül ediyor.