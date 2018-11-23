Kaliforniya'daki Yangında Çekilmiş İç Burkan 6 Fotoğraf

Amerika ve dünya tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birisi hala devam ediyor. Kaliforniya’da yaşanan korkunç orman yangını esnasında çekilen bu görüntüler, durumun vahametini ortaya koyuyor.

Kaliforniya, dünya üzerinde görebileceğiniz en şiddetli yangın felaketlerinden birisiyle boğuşuyor. Köylerin yok olduğu, insanların evsiz kaldığı yangın, 80'i aşkın kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Los Angeles Times fotoğrafçısı Wally Skalij’in objektifine takılan fotoğraflar, sosyal medyada çok ses getirdi. Skalij’in fotoğrafları, yangının doğal yaşamı nasıl yok ettiğini ve insanlara ne kadar büyük hasar verdiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Yangında en az 82 kişi hayatını kaybetti, 600 kişi ise hala kayıp:

Bu fotoğrafta 13 yaşındaki bir genç, babasıyla yangında yok olan evlerinin kalıntısını inceliyor. Evleri yok olmasına rağmen Winters ailesi şanslı sayılır.

Aşağıdaki fotoğrafta herhangi bir işlem yok. Ateşlerden dolayı her yer kırmızı ve tonlarında gözüküyor:

Lamalar, yangından kaçmaya çalışırken, ateşlerin arasında kalmamak için bir cankurtaran kulübesine bağlanmışlar.

Fotoğrafçı Skalij 26 yıldır yangın fotoğrafları çeken birisi olsa da bu yangının farklı olduğunu söylüyor:

Bu yangının fotoğrafladığı diğer yangınlardan çok daha büyük olduğunu belirten Skalij, yangının devasa ve yıkıcı olduğuna defalarca tanık olmuş.

Ateşlerin önünde duran itfaiye erleri, yangına müdahale ederken görüntülenmişler:

250 bin dönüm alana yayılan yangında, itfaiye erleri oldukça uzun süre ara vermeden çalışmak durumunda kaldılar.

Koca bir mahallenin ardında kalanlar:

Bu zavallı baykuş ise sahile kaçıp hayatını kurtarmış:

Pek çok kişi, afetin yıkım gücü karşısında yaşadıkları çaresizliği anlatmak için kendini bu fotoğraf ile özdeşleştirdi.

Kaliforniya'daki yangını durdumak için çalışamalar devam ediyor.