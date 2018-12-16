Kaliforniya, Tamamen Elektrikli Otobüs Kullanmaya Başladı

İklim değişikliği ve hava kirliliği, artık insan sağlığını da ciddi şekilde tehdit edecek boyutlara gelince, Kaliforniya Eyaleti'nde yetkililer zorunlu eylem planları hazırladılar.

Her geçen gün artan emisyon değerleri, çevre ve hava kirliliğine neden olarak insan sağlığını tehdt ederken, bir yandan da iklim değişikliğine neden olarak küresel ısınmayı arttırıyor. Gezegenimizin geleceğinin de büyük tehlike altında olduğu artık bilinen bir gerçek iken, bu kirliliğe en fazla katkıda bulunan Amerika sonunda olumlu bir adım atmaya karar verdi.

Aslında Trump yönetimi ve çevresi, hala böyle bir şeyin olmadığını ve teklif edilen önerilere uymayacaklarını söylüyorlar. Fakat durum Kaliforniya Eyaleti'nde biraz farklı. Gaz emisyonlarının gittikçe hava kalitesini düşürdüğünü, insan sağlığını tehdit ettiğini ve dolaylı yoldan da ekonomiyi tehdit ettiğini söyleyen yetkilier, Kaliforniya'nın tamamen elektrikle çalışan toplu taşıma sistemine geçmesi için çalışmalara başladılar.

Eyalet yönetimi otobüs firmalarına, 2029 yılından itibaren sadece elektrikli otobüs almayı zorunlu kılarken, 2040 senesine kadar yollarda olacak tüm otobüslerin elektrikli olacağı söylendi. Bu politika sayesinde yollarda tam 14000 adet yeni elektrikli otobüs seyretmesi bekleniyor. Eyaletin iklim değişikliği ile olan agresif mücadelesi bununla da bitmiyor. Yapılan oylama ile, yeni yapılacak olan tüm evlerin güneş enerjiisi sistemi ile donatılmasına karar veren eyalet, 2045 senesine kadar da yüzde yüz yenilenebilir enerji ile işleyen elektrik şebekesini kurmayı planlıyor.