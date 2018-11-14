Aynı anda kaliteli ve fiyat olarak da dengeli bir kulaklık arayanlar için, KZ'nin en yeni ve en başarılı 4 kulaklığını derledik.

Gün içerisinde en çok kullandığımız telefon aksesuarlarının başında kulaklıklar geliyor ancak fiyat-performans olarak dengeli ürünler bulmak oldukça zor. Tabii ki başarılı alternatifler bulmak her zaman için mümkün ve KZ de bu anlamda başarılı ürünler ortaya koyan markalardan biri. Biz de kulaklık arayışında olanları oldukça sevindirecek, tüm fiyat aralıkları için uygun 4 yeni KZ kulaklığını listeledik.

Beğendiğiniz kulaklık hakkında detaylı bilgi için, ürün başlığında bulunan bağlantıya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bünyesinde aynı anda dengeli ve dinamik ses sürücüsü barındıran KZ ES4 BA + DD Driver Kulak İçi Kulaklık, sesleri daha net bir şekilde aktarırken başarılı bas performansıyla da dikkat çekiyor.

Sahip olduğu aPTX teknolojisi ve Hybrid ses sürücüleri sayesinde oldukça etkileyici bir ses aktarımı yapan KZ BTE aPTX Hybrid Driver Bluetooth Kulakiçi Kulaklık​, tamamen şarj edildikten sonra yaklaşık olarak 8 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

3.5mm porta sahip olan tüm iPhone ve Android cihazlarla uyumlu çalışabilen KZ ZS10, bünyesinde barındırdığı 1 adet Hybrid ve 4 adet dengeli armatür sürücü sayesinde kusursuz bir ses deneyimi sunuyor.

3.5mm porta sahip olan tüm iPhone ve Android cihazlarla uyumlu çalışabilen KZ AS10, KZ'nin son dönemde çıkardığı en başarılı kulaklık olarak göze çarpıyor. Kusursuz bir ses deneyimi sunan ürün, üzerinde bulunan tümleşik mikrofonu yardımıyla telefon görüşmeleri için de olanak sağlyor.

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