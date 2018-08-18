Selfie konusunda yaratıcı içerikler çıkarmak istiyorsanız, bu 5 ücretsiz kamera uygulamasına göz atabilirsiniz.

Akıllı telefonlar hayatımıza katıldığından beri selfie’ler de popüler olmaya başladı. Çıkan her yeni telefonla daha kaliteli ön kameralar geliştirilerek daha iyi fotoğraflar çekilmesi sağlandı. Bir selfie çekerken kameranın kaliteli olması önemli olsa da gerek çekilen fotoğrafın editi gerekse de fotoğraf çekilirken kullanılan yardımcı programlar, bu fotoğrafları çok daha etkili kılıyor.

Bugün sizlere Android’de selfie tutkunlarını memnun edecek en iyi 5 selfie kamera uygulaması tanıtacağız. Bu uygulamalar ücretsiz olup, Google Play üzerinden rahatlıkla indirilebilir. Özellikle sağladıkları efektlerle kaliteli fotoğraflar olduğu kadar eğlenceli fotoğraflar da yakalamanızı sağlayacaklar.

YouCam Perfect – Selfie Photo Editor

YouCam, selfie tutkunları arasında en beğenilen uygulamalar arasında yer alıyor. Google Play’de Editörün Seçimi uygulamaları arasında yer alan YouCam Perfect, ücretsiz olarak sunduğu efektlerin dışında bazı efektleri ücretli olarak kullanıcılarına sunuyor. Eğer bir fotoğrafı editlemek istiyorsanız YouCam kesinlikle işinize yarayacaktır.

BeautyCam

YouCam düzenleme konusunda çok başarılı olsa da BeautyCam daha çok anlık fotoğraflarda başarılıdır. GIF Paylaşımı, Artırılmış Gerçeklik gibi özelliklerle YouCam’den farkını ortaya koyar.

FaceApp

Selfie fotoğraflarınızı olabildiğince kaliteli hale getirmek için uygulamada yer alan onlarca efekt ve ayarı kullanabilirsiniz. Uygulama, yalnızca selfie değil, tüm fotoğraflarınızı başarılı bir şekilde düzenler. Üstelik bunu yaparken makine öğrenimi sayesinde kendisini de geliştirmeyi ihmal etmez.

Hitmoji - Selfie Emoji

Kafanızı bir yerlere koyup komik ve eğlenceli fotoğraflar çıkarmak güzel olmaz mı? Bu uygulama tam olarak bunu yapıyor. Çektiğiniz fotoğrafları GIF ve emojiye çevirebilen uygulama, WhatsApp, Android Message gibi uygulamalarda kullanılmasına olanak tanıyor.

8Bit Photo Lab, Retro Effects

8-bit’in o enfes tarzını seviyorsanız, çektiğiniz fotoğrafları bir oyun dünyasına sokabilirsiniz. Çekeceğiniz selfie’leri de muhteşem tasarımlara çeviren 8Bit Photo Lab, retro tarzını seven herkesin kullanması gereken bir uygulama.