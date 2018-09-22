Kalp Atış Hızınızı Değiştirebilecek 20 Etkileyici Fotoğraf

Yaşamımız boyunca kalp hızımızı tavan yaptıracak pek çok olay yaşarız. Bugün ise sizlere bu olaylardan bazılarını gösteren 20 etkileyici fotoğraf derledik.

Kalp atış hızımız, uyku veya dinlenme anlarında daha yavaş seyrederken; söz konusu heyecan veya korku olduğunda inanılmaz seviyelere ulaşabilir. Kültürümüzde bununla ilgili pek çok deyim ve atasözü de vardır. Bu noktada bugün sizler için derlediğimiz fotoğraflardan bazıları adeta yüreğinizi ağzınıza getirecek.

1. Endişenlenmenize gerek yok. Sonuçta kaskı var (!)

2. Bunun sadece bir saç tokası olduğunu söylesek?

3. Bu görsel insanda tuvalet fobisi oluşturur.

4. Ükemizde bulunan iş güvenliği uygulamalarını temsil ediyor olabilir.

5. Bu insanlar neden böyle şeyler yapıyor?

6. Kesin nazar var...

7. Belki fren yerine gaza başmıştır. Olamaz mı? Olabilir...

8. Bu da gayet ciddi bir sorun :)

9. Sıradan bir günde hayatı sorgularken ben.

10. Cam da olsa, bariyer de çekilse o mesafe çok az.

11. Can acısına mı yanarsın, yıkılan karizmaya mı?

12. İşte fotoğraf aşkı tam olarak bu oluyor. Sonuçta etkili fotoğraflar her şeye değer. Değer, değil mi?

13. Hangi açıyla attı acaba?

14. Demek ki neymiş? Öyle cama, bariyere ya da korkuluğa güven olmazmış...

15. Araba bir süreliğine arıların hakimiyetine girmiş.

16. Sonuçta cips yemek onların da hakkı...

17. Acaba bu atlayış nasıl son buldu?

18. Amca bastonu ile desteklemese, diğerlerinin tutması bir işe yaramazdı...

19. Şimdi burada avcı kim, avlanan kim?

20. Soğuk kış gününde, pencereden geçen filleri izleme keyfi...