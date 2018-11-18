Kamera Karşılaştırması: Pixel 3 vs OnePlus 6T

Akıllı telefonlar arasında en iyi kameraya ve Android'in saf ve en güncel haline sahip Google Pixel 3'ü, OnePlus 6T ile kamera bakımından kıyaslıyoruz.

Pixel 3 de dahil olmak üzere bir Pixel akıllı telefon almak, tasarım odaklı verilen bir karar değildir. Pixel cihazlar; Android'in en saf halini kullanma, en son Android güncellemelerini çıktığı anda alma ve sıradan gözüken bir akıllı telefonda, akıllı telefonlar arasındaki en iyi kameraya sahip olma bakımından son kullanıcıların ilgi odağı olmakta.

Pixel 3'ün, halihazırda, OnePlus 6T'den daha iyi bir kamerası olduğu ortada ancak aralarındaki fark o kadar da açık değil. Bu yazımızda; kamera performansı bakımından en çok beğenilen Google Pixel 3'ü ve tasarımı ve fiyatının düşüklüğü sayesinde gündemde konuşulan OnePlus 6T'nin kamera performansını kıyaslayacağız.

Pixel 3'de diğer Pixel cihazlarla aynı oynamaları fotoğrafta yapıyor. Daha doygun renkli ve daha fazla kontrastlı şekilde çekim yapar. Genelde başarılı olsa da bu yöntem, fotoğraflarda her zaman iyi gözükmez.

OnePlus 6T'nin çekimi, daha parlak renkleri ile açıkça daha iyi gözüküyor. Pixel 3'ün fotoğrafı ise burada karamsar duruyor.

Her iki cihaz optik yakınlaştırmaya sahip. Google'ın yazılımla güçlendirilmiş yakınlaştırma özelliği burada Pixel 3 ile öne çıkıyor.

Her iki cihaz HDR özelliğine sahip ancak mercek parlamasını önleyemiyorlar. OnePlus 6T daha fazla detay ortaya koyuyor, ancak fotoğraf yapay görünüyor.

Pixel 3, kafatasının inanılmaz derin mor rengini ve karmaşık ayrıntılarını OnePlus 6T'den çok daha iyi yakaladı.

Pixel'in bol kontrastlı kamerası, akrilik sanat eserinin ayrıntılarını ortaya çıkarmada daha iyi bir performans sergiliyor. (Çöp Torbası???)

Neon lambaları yakalamak oldukça zor. OnePlus 6T bu konuda Pixel 3'ü ezip geçmiş.

Her iki cihaz da az ışıklı bir ortamda iyi bir şey yapmadı. Pixel'in fotoğrafı çok karanlık, OnePlus 6T'nin fotoğrafı ise oldukça grenli.

Her iki cihaz da gece çekimi moduna sahip. Google'ın Pixel 3'te de kullandığı Night Sight (Gece Görüşü) özelliği açık ara öne çıkmakta.

Fotoğraflar ve detaylar bu şekilde. Hangisinin daha iyi olduğuna kendiniz karar vermelisiniz çünkü bunları karşılaştırmak oldukça zor. Her iki kameranın da kendine göre daha iyi olduğu belirli alanları vardır. Pixel 3'ün daha iyi yakınlaştırması ve genel olarak daha iyi performansla çok yönlülüğü nedeniyle bir akıllı telefon üzerinde hala en iyi kameraya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Pixel 3'ün 800$ ila 900$ arasında, OnePlus 6T'nin ise 550$'a satılması, karar vermemizi kolaylaştırabilir zirâ iki cihaz da çok büyük farklar olmaksızın aynı performansı veriyor ancak aralarında 350~400$ gibi bir fiyat farkı var. Bu durumda OnePlus 6T daha başarılı duruyor. Siz de görüşleriniz yorumlarda belirtebilirsiniz.