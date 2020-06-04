Her 10 Kişiden 8'i Yeni Kredi Paketlerinden Faydalanmayacak

Salgın döneminden sonra geçilen normalleşme sürecinin ilk somut adımlarından birisi, kamu bankalarının yeni kredi paketleri olmuştu. Sıfır ya da ikinci el taşıt ya da konut alımlarına yöneli sunulan seçenekler, yakın tarihin en düşük faizlerini içeriyordu. Telegram’da düzenlediğimiz ve yaklaşık 3.300 kişinin fikrini belirttiği anketin sonuçlarına göre her 10 kişiden 8’i kredi paketlerinden faydalanmayı düşünmüyor.

Salgın döneminde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Vatandaşlar tüketim yapamayınca, özellikle taşınmaz ve taşıt alanlarında harcanan para da düşüşe geçti. Kamu bankaları ise salgın döneminde yaşanan düşüşü telafi etmek, sektörlere hareket kazandırmak adına bu hafta başında kredi paketlerini açıkladı.

Hem taşıt hem de konut alımları için sıfır ve ikinci el alımlar için sunulan paketler, yakın tarihin en düşük faiz oranlarına, 12 aya varan erteleme seçeneklerine ve 15 yıla kadar uzayan vadelere sahip.

Telegram kanalımız üzerinden düzenlediğimiz 2 soruluk anketle vatandaşların kredi paketleri hakkındaki düşüncelerini aldık:

İlk soruya gelen yaklaşık 3.300 yanıta göre vatandaşların %81’i yeni kredi paketlerinden paydalanmayı düşünmüyor. Kalan %19’luk kesim ise kamu bankalarının sunduğu taşı ve konut kredisi avantajlarından faydalanacağını iletiyor. Başka bir deyişle her 10 vatandaştan sadece 2’si konut ve taşıt kredisi için kamu bankalarına başvurmayı düşünüyor.

İkinci soru ise açıklanan yeni kredi paketlerinin, sıfır ve ikinci el taşıt ve konut fiyatlarına ne ölçüde yansıdığına yönelik oldu. Hem gayrimenkul hem de otomotiv sektöründe üreticilerden satıcılara, yerel işletmelerden galerilere kadar sıfır ve ikinci el fiyatlarında bir yükseliş yaşandığı gözlemlenmişti. Bu yönde resmi bir açıklama olmasa da vatandaşlar da çoğunlukla fiyatların artışa geçtiği yönünde fikir bildirdi. Sıfır otomobillerde yaşanan fiyat artışını buradaki haberimizde ayrıca paylaşmıştık.

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