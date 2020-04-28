Kamuda Çalışanlar ve SSK’lılar Ücretsiz Maske Alamayacak

İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan yeni bir açıklama ile eczanelerden dağıtılan ücretsiz maskelerin kapsamı daraltıldı. Yoğunluğun azaltılması ile ilgili yapılan değişiklikle artık kamu çalışanları ve SSK’lılar, eczanelerden ücretsiz maske alamayacak.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler arasında yer alan eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtılması uygulamasıyla ilgili bugün bir değişiklik yapıldı. İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, yoğunluğun azaltılması için uygulamada değişiklik yapıldığı ve kapsamın daraltıldığı belirtildi.

Ücretsiz maskelerle ilgili yapılan açıklamada, bundan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla, SSK’lı olarak çalışanların eczanelerden ücretsiz olarak dağıtılan maskeleri alamayacağı belirtildi. Yapılan yeni düzenleme ile beraber artık eczanelerden maske alamayacak kamu çalışanları ve SSK’lı çalışanlar, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edecekler.

İstanbul Eczacı Odası, değişikliğin oluşan yoğunluk nedeniyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile görüşülerek alındığını duyurdu. Değişiklik, eczanelere asılacak afişlerle vatandaşlara duyurulacak.

Eczanelerden ücretsiz olarak dağıtılan maskelerin kapsamının daratılması, evden çalışan veya işyerinden sadece çalışma saatlerinde kullanabilecek kadar maske alabilen insanlarda bir soru işareti oluşmasına neden oldu.

İstanbul Eczacı Odası'nın değişiklikle ilgili yayınladığı duyuru afişi:

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