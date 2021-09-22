TBMM'nin önümüzdeki günlerde görüşeceği bir yasa teklifi, kamuoyu araştırma şirketlerine sıkı denetim getirecek. Edinilen bilgilere göre bu yasa ile araştırma şirketleri, bir araştırmayı kimin yaptırdığını, kimin finanse ettiğini ve ne kadar ödendiğini kamuoyu ile paylaşacak.

Türkiye'nin sosyal medya ve haber kaynaklarına ilişkin yasaları tartışmaya devam ettiği şu günlerde, gündemin seyrini değiştirecek bir gelişme daha yaşandı. Bu iki yasaya ek olarak önümüzdeki günlerde görüşülmesi beklenen bir yasa teklifi, kamuoyu araştırma şirketlerine sıkı bir denetim getiriyor. Haydi hep birlikte, söz konusu teklifin detaylarına bakalım.

Söz konusu yasa teklifi, "Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi" ismiyle meclis gündemine gelecek. Eğer bu teklif yasalaşırsa, araştırma şirketlerinin çalışma sonuçlarına ek olarak belirli hususları kamuoyu ile paylaşmaları gerekecek. Bu bağlamda söz konusu araştırmanın kimin için yapıldığı, araştırma finansmanını kimin sağladığı ve ne kadarlık ödeme yapıldığı gibi belgeler oluşturulacak. Bu belgeler, kamuoyu ile de paylaşılacak.

Manipülasyon yapana 5 yıla kadar hapis cezası

Yasa teklifine göre araştırma şirketlerinin ve araştırmayı yapan kişinin, araştırmanın her aşamasında doğru, dürüst ve tarafsız olması gerekecek. Ancak teklifteki ilke ve esaslara uyulmazsa hem şirketin hem de araştırmayı yapan kişinin başı ağrıyacak. Öyle ki şirketlere faturalandırılmış araştırmanın 10 katına kadar idari para cezası uygulanacak. Şirket yetkilileri ile araştırmacılar ise "manipülasyon" yaptıkları takdirde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar.

TBMM'ye sunulan teklif, sosyal medya kanununun bir parçasıymış gibi görünüyor. Zira şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler, sosyal medya kanunu ile dezenformasyon yapan kişilerin hapis cezası ile yargılanmasını öngörüyor. Ancak bu noktada dikkat çekilmesi gereken çok önemli bir husus var. O da bu yasa teklifinin kabul edilmesi durumunda nasıl işleyeceği...