Kanada'daki Buzlar, Beklenenden 70 Yıl Erken Erimeye Başladı

Küresel ısınma yüzünden Kanada'nın 'Arctic Archipelago' (Grönland hariç Kanada ana karasının kuzeyinde bulunan tüm adaların yer aldığı bölge) bölgesindeki donmuş topraklar erimeye başladı. Bu, ısı hapseden gazların büyük miktarlarda atmosfere salınmasına sebep olarak küresel ısınmayı hızlandırabilir.

Kanada’nın Arctic Archipelago bölgesinde yer alan donmuş topraklar, beklenenden 70 yıl önce erimeye başlayarak iklim krizinin korkutucu derecede büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Alaska Fairbanks Üniversitesi’ndeki bir grup bilim insanı, normalden daha sıcak geçen yazların binlerce yıldır donmuş olan toprak altındaki buzları erittiğini söylüyorlar ve bu durumun korkutucu olduğunun altını çiziyorlar.

Alaska Fairbanks Üniversitesi’nden jeofizik profesörü Vladimir Romanovsky, Reuters’a “Gördüğümüz şeyler inanılmazdı. Bunların hepsi günümüz ikliminin 5.000 yıl ya da daha fazla bir süreden beri görülmemiş derecede sıcak olduğunu işaret ediyor” dedi. Araştırmacıların buldukları, 10 Haziran’da Geophysical Research Letters’ta yayınladı ve bulgular, iklim felaketinin yaklaştığının başka bir delili oldu.

Bu araştırma, Romonovsky ve ekip arkadaşlarının bölgeye 2016 yılında düzenlemiş olduğu bir geziye dayanıyor. Araştırmacılar, modifiyeli edilmiş pervaneli bir uçak kullanılarak bölgenin uç noktalarına gidebilmişlerdi. Gittikleri yerler arasında soğuk savaş döneminden beri kullanılmayan, en yakın insan yerleşimine 300 kilometre uzaklıkta olan bir radar üssü bile bulunuyordu.

Romanovsky ve arkadaşları, uçarken gördüklerinin bölgeye 10 yıl kadar önce yapmış oldukları zaman gördüklerine hiç benzemediğini söylüyor. Bölgenin tamamen değiştiğini, buzların eriyerek bataklıklar ve bir sürü küçük gölet oluşturduğunu bildiriyorlar. Bir zamanlar az olan bitki örtüsünün, şimdi ise sürekli rüzgârlardan korunan alanlarda artmaya başlamış olduğunu vurguluyorlar.

Araştırmacılardan Louise Farquharson, “Bu durum, çok kötü bir şeyin habercisi olabilir ve bu, muhtemelen sonra araştıracağımız bölgelerin ötesinde de etkili” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Araştırmacılar; yer altındaki buzların erimesinin, büyük miktarlarda ısıyı hapseden gazların atmosfere salınmasına sebep olmasından korkuyorlar çünkü bu gazlar bu kadar fazla miktarlarda atmosfere salınırsa küresel ısınma hızlandırabilir.

BM destekli hükûmetler arasındaki bir panelde gösterilen bir model, devletler şu andan itibaren 2015 yılında imzalanan Paris Antlaşması’ndaki karbon salınımının azaltılmasıyla ilgili maddeleri uygulamaya geçirse bile bu tür ısı hapseden gazların salınımlarını önlemek için çok geç kalınmış olabileceğini gösteriyor.

Greenpeace'in yönetici müdürü Jennifer Morgan: “Yeraltı buzlarının erimesi, iklim krizin en önemli sebeplerinden biri ve bu gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Yeraltı buzlarının tahminlerden çok daha önce erimesi, ekonomilerimizin karbon salınımlarını bir an önce durdurmamız gerektiğinin açık bir göstergesi” şeklinde bir açıklamada bulundu.