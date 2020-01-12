Kanada'da Nükleer Alarmın Yanlışlıkla Verildiği Açıklandı

Kanada'nın Queen's Park bölgesindeki nükleer santralden verilen alarm paniğe neden olmuştu. Yapılan açıklamada alarmın eğitim tatbikatı sırasında "yanlışlıkla" verildiği belirtildi.

Kanada saatine göre bu sabah cep telefonlarına gelen bir mesaj paniğe neden oldu. Queen's Park'taki Pickering Nükleer Üretim Santrali'nden gelen ve nedeni açıklanmaya mesajın yanlışlıkla gönderildiği açıklandı.

Sabah 7:30 civarı gönderilen mesajın bir eğitim tatbikatının iç iletişiminde kullanılması gerektiği belirtildi. Ontario Başsavcısı Sylvia Jones, tatbikatın Eyalet Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından yapıldığını ve mesajların beşeri bir hata sonucunda gönderildiğini söyledi. Jones, çevreye ya da kamuya yönelik herhangi bir tehlike bulunmadığını kaydetti.

Ontario eyalet hükümetinin halkı endişeye sürükleyen bu olay nedeniyle özür dilediğini kaydeden Jones, hatanın nasıl ortaya çıktığını tespit etmek ve aynı hatanın tekrarlanmaması için soruşturma başlatıldığını belirtti.

Sabah saatlerinde gönderilen ilk mesajda acil durum ekibinin nükleer santralde bir duruma karşılık verdiği ancak anormal bir radyoaktivite seviyesinin olmadığı söyleniyordu. İki saat sonra gelen ikinci mesajdaysa santralde aktif bir acil durum olmadığı, ilk mesajın bir hata sonucu gönderildiği söylendi. Mesajda başka bir önleme ihtiyaç duyulmadığının da altı çizildi.

Ontario Enerji Üretim Santrali'ndeki muhabirler de halka yönelik bir tehdit olmadığını, radyolojik bir olayın gerçekleşmediğini ve mesajın hata sonucu gönderildiğini bildirdiler.

Çevre aktivistleri, uzun süredir Ontario'daki nükleer santrale karşı çıkıyorlar. Son yanlış alarmın ardından Pickering santraline yakın bölgedeki insan yoğunluğuna dikkat çekildi. Çevreciler, santralin 30 kilometre çapındaki bölgede yaşayan insan sayısının tüm Amerika kıtasındaki nükleer santrallerin etrafında yaşayan insanların yoğunluğundan hayli fazla olduğunu belirtiyorlar. Kuzey Amerika'daki en eski ve en büyük santrallerden biri olan Pickering'de daha önce de tehlikeli kazalar meydana gelmişti.

Pickering'de Fukuşima benzeri bir nükleer kazanın olması halinde, yarısı ölümcül 26 bin kanser vakasının birkaç yıl içerisinde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Genişletilmiş Toronto Bölgesi'ndeki Pickering, Markham, Newmarket, Aurora, Richmond Hill ve kuzey Scarborough'un tahliye edileceği ve bu bölgelerde 100 yıl boyunca insanların yaşamayacağı da tahmin ediliyor.