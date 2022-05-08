Kanada'daki Para Saklama Oyunu İnsanları Sokağa Döktü

Kanada'da bir kişi, sosyal medya üzerinden bir oyun başlattı. Miramichi şehrinin çeşitli yerlerine saklanan paraları ipuçları yoluyla bulmayı amaçlayan bu oyun, onlarca insanı sokağa döktü.

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte artık milyarlarca insan, zamanlarının çoğunu sosyal medya platformlarında geçiriyor. Bunun yanı sıra dijital ortamlarda bulunan oyunlar da gittikçe daha popüler hâle geliyor. Şimdi de Kanada’da isminin Roman Dungarvan olduğu belirtilen bir kişi, bu durumdan yararlanarak oldukça popüler hâle gelen bir oyun başlattı.

Yüzünü gizlediği belirtilen Dungarvan, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook üzerinden bir etkinlik başlattı. Kanada’nın Miramichi isimli şehrinin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen bu oyun birçok insanın ilgisini çekti.

Para saklama oyunu insanları sokağa döktü

Gelen haberlere göre bu kişi, kentin birçok bölgesine 50 veya 100 Kanada doları saklayarak etkinliği başlattı. Dungarvan, Facebook’ta yer alan bir grup üzerinden de saklanan paraları nereye koyduğuna dair ipuçları paylaştı ve oyuna katılmak isteyenlerin belirtilen bir süre kapsamında paraları bulmasını talep etti.

1 Mayıs günü platformda yer alan ‘Miramchi Mystery Machine’ isimli grupta başladığı belirtilen bu etkinlik, birçok insanı sokağa döktü. Açıklamalara göre ‘1 Mayıs, 19.00 Ritchie Wharf’ta (bölgedeki bir park) 100 dolar gizli’ mesajını gören birçok insan, belirtilen bölgeye akın ederek oyuna katılım gösterdi. Bunun birkaç saat sonrasında ise saklanan paranın bulunduğu ifade edildi.

Dungarvan, bu ilk oyunun ardından grup üzerinden ipuçları vererek yeni oyunları insanlar ile paylaştı. Facebook’taki oyun grubuna 1000’den fazla insanın şu ana kadar katılım gösterdiği, etkinliğin 13 Mayıs günü sona ereceği de gelen haberler arasında yer aldı. Ek olarak oyunun hızla popülerleştiği; bu sebeple Toronto ve Vancouver ve birçok büyük şehirden de böyle bir oyunun gerçekleşmesi için talep geldiği aktarıldı.

İnsanların şehirdeki eğlencesi haline gelen ve gün boyu para arayan insanların sokaklarda dolaşmasına neden olan oyunlar için birçok ipucu verildiği ifade ediliyor. Açıklamalara göre oyunun arkasındaki kişi; korku filmleri, ürkütücü sesler gibi paylaşımlarla katılımcılara ipucu veriyor. Mesela yukarda gördüğünüz 3. oyuna ait olan ipucu, bir korku filmine ait. Katılımcılardan birisi, açıklamalarında posterin şehirdeki terk edilmiş bir okula benzer olduğunu düşünerek o binaya gittiğini ve 100 dolarlık banknotu orada bulduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra altıncı oyunu kazandığını belirten bir kişi de yaptığı açıklamalarda, bunun Miramichi’de son zamanlardaki en heyecan verici hafta olduğunu ifade etti. Tim Sutton isimli katılımcı, her oyunu heyecanla beklediğini ve oyun sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini de sözlerine ekledi. Son olarak Dungarvan’ın kim olduğu ve neden yüzlerce doları insanlara dağıttığı da gizemini korumaya devam ediyor.