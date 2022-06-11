Kanada, Sigaraların Üzerine Uyarı Yazan İlk Ülke Olacak

2010 yılında hayatımıza giren ve pek çok ülke tarafından uygulanan 'tek tip paket' uygulamasının etkisini yitirdiğini söyleyen Kanada, sigaraların üzerine tek tek uyarı yazmayı planlıyor. Dünyada ilk kez bu uygulamaya geçecek olan Kanada'da yeni düzenlemenin 2023 yılında yeni düzenlemenin yürürlüğe planlanıyor.

Sigara kullanımının gittikçe yaygınlaşmasıyla birlikte rengarenk sigara paketleri gitmiş ve yerine siyah fon üzerine sigaranın zararlarını gösteren görsel ve yazılı uyarılar içeren paketler gelmişti. Ülkemizde de 2010 itibarıyla hayatımıza girmeye başlayan bu uyarılar, uzun bir süre tartışmalara sebep olmuştu.

Yurt dışında ise bu durum farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin; bazı ülkelerde paketler eski nostaljik havasını korurken Fransa, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde benzer şekilde ‘tek tip paket’ uygulaması kullanılıyor. Ancak Kanada, bu uygulamayı bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.

Kanada, tek tek tüm sigaralara uyarı basacak

Uzmanlar her ne kadar sigaranın zararları konusunda yıllardır açıklamalarda bulunsa da maalesef ki bazı kişiler için bu alışkanlıklarından vazgeçmek oldukça zor olabiliyor. Tek tip paket uygulamasına geçildikten sonra da bazı kişiler paketlerin üzerinde yer alan resimlerden rahatsız olmuş ancak kendilerince çözümler üreterek bu alışkanlıklarını devam ettirmişti. Sigara tabakası kullanmak gibi çözümlerde bu yöntemlerden biriydi.

Ancak Kanada’da yaşayanlar için artık sigaraları tabakalara koymak da bir çözüm olmayacak çünkü yeni alınan kararla birlikte benzer uyarılar sigaraların üzerlerinde de yer alacak. Paketlerin içindeki her bir sigaranın üzerine basılacak olan uyarılarla, kişilerin yalnızca sigara paketine baktığında değil; tüketim sırasında da uyarılması amaçlanıyor. The Guardian’ın haberine göre Kanada hükümeti, resimli uyarıların artık etkisini kaybettiğini düşünüyor. Yeni uyarı yönteminin ise 2023’ün ikinci yarısına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dünyada ilk kez bu uygulamaya geçen Kanada’nın bu konuda diğer ülkelere öncülük etmesi bekleniyor. Biliyorsunuz ki tek tip paketlerde hayatımıza Avustralya’nın attığı adımın ardından girmiş ve tüm dünyaya yayılmıştı. İlerleyen zamanlarda da Kanada’nın bu uygulamasının dünyaya yayılması oldukça olası görülüyor. Tabii bu uyarıları da görmezden gelenler olacaktır ancak sigaranın sağlığınız ve kondisyonunuz üzerinde son derece olumsuz etkileri olduğunu tekrar hatırlatalım.