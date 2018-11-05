Kandilli Müdürü'nden Son Dakika Tsunami Açıklaması

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası Marmara depreminden ve etkilerinden söz etti.

5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü dolayısı ile bir basın toplantısı düzenleyen Haluk Özener, yakın dönemde gerçekleşmesi olası olan Marmara depremi ve artçılı diyebileceğimiz tsunami hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde yapılan toplantıda Özener, şunları söyledi:

"Marmara'da bir deprem olursa, bir deprem bekliyoruz, hepimiz bekliyoruz, zamanını bilememekle birlikte, bu deprem sonucunda deniz tabanında meydana gelecek heyelan neticesinde bir tsunami olacaktır. İstanbul özeli için ya da Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek bir depremin etkilerinin can ve mal kaybı olarak etkilerinin tsunamiden olacak etkilerinden kat kat fazla olacağını ifade edebilirim."

2017 yılında, Bodrum'da meydana gelen tsunami afetiyle ilgili de konuşan Özener sözlerine şöyle devam etti:

"Tsunaminin boyutları tabii ki Uzak Doğu'da rastladığımız ölçeklerde değildi ama gece meydana gelmiş bir tsunami afetinden bahsediyoruz. Bu eğer gündüz olsaydı, dalga yüksekliği biraz daha fazla olsaydı, sadece ekonomik kayıplarla değil biz can kayıpları da yaşayabilirdik. Türkiye'nin çevresindeki tsunami tehlikesinin hangi boyutlarda kaç metre dalga yüksekliği üretebileceğini hesaplamaya çalıştık. Bir deprem oluyor, tsunami tehlikesi var mı, yok mu? Eğer bir tsunami yaratacağını kendi algoritmamız içinde karar veriyorsak, bunu bize abone olan ülke ve kuruluşlara gönderiyoruz."