Bir Adam, Kanına Mantar Çayı Enjekte Ederek Hastanelik Oldu

Amerika'da yaşayan bir adam, bipolar bozukluk hastalığını tedavi etmek için ilginç bir yöntem kullanarak halusinojen içerikli mantarlardan demlediği çayı kanına enjekte etti. Acile kaldırılan hasta, 22 gün boyunca yoğun bakımda tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

ABD’de yaşayan bir adam, halüsinojen içerikli mantarlardan demlediği çayı, kanına enjekte ederek başına büyük bir bela aldı. Apar topar acile kaldırılan hastanın kanında mantar hücrelerinin büyüdüğü gözlemlendi.

İsmi açıklanmayan hasta, çoklu organ yetmezliği yüzünden 22 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi ve taburcu edilmiş olmasına rağmen uzun süre antibiyotik ve antifungal tedavisine devam etmek zorunda.

Bu yönteme bipolar bozukluğundan kurtulmak için başvurdu

Psilosibin mantarlar, depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığı gibi birçok hastalıkta tedavi amaçlı kullanılıyor. Ancak bu tür tedavilerin, elbette doktorlar tarafından gözetim altında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bahsi geçen hasta, bir makalede halusinojen içeren mantarlardan demlenen çayların, kendisinin de sahip olduğu bipolar bozukluk gibi hastalıklara olumlu yönde etki ettiğini öğrendi.

Aynı tedaviyi kendi evinde uygulamak isteyen adam, çayı demledikten sonra bir enjektör sayesinde mantar çayını kanına enjekte etti. İlerleyen günlerde mide rahatsızlığı, uyuşukluk ve ciltte sararma gibi problem yaşadıktan sonra, ailesi onu iki kelimeyi bir araya getiremeyecek şekilde buldu. Apar topar acile kaldırıldıktan sonra akciğerlerinde solunum yetmezliği yaşadığı tespit edilen hasta, yoğun bakıma alındı.

Hasta, kanında bulunan halüsinojen içerikli mantarlardan 11 Ocak’ta kurtuldu kurtulmasına ancak antibiyotik ve antifungal tedavisine çok daha uzun süre devam etmek zorunda. Vakayı inceleme altına alan doktorlar, gözetim altında olmadan mantar tedavisinin bu hastada da görüldüğü gibi çok riskli olabileceğine dair uyarıda bulundu.