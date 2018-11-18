Kanser Tedavisinde Yerli İlaç Dönemine Geçildi

Yerel ilaç üretimi sayesinde baş ve boyun tedavisinde yerli ilaçlar kullanılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK’ın baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde kullanılmak üzere başlattığı yerli ilaç çalışmalarını bizzat inceledi. Yaptığı ziyaret sırasında yerli biyobenzer kanser ilaç geliştirme çalışmaları, laboratuvar ortamında ilk kez görüntülendi.

Kanser Tedavisine Yönelik Yerli Biyobenzer İlaç Geliştirilmesi ve Üretimi (BİOSİM) projesi ile ilgili bilgi alan Bakan Varank, ilacın Gen Merkezi laboratuvarlarında tüm üretim aşamalarını inceledi. Projeye verdiği önemi göstermek ve çalışmalara destek vermek amacıyla bu laboratuvarı ziyaret ettiğini belirten Bakan Varank, şu sözleri sarf etti:

“BİOSİM, biyobenzer baş ve boyun kanserine karşı bir ilacın geliştirilmesi projesi. Buradaki çalışmaları ve yürütücü arkadaşları ziyaret edip onlardan bilgi aldık. Bu çok önemli bir teknoloji. Bunun gibi başka 180 farklı biyobenzer olarak üretebileceğimiz ilacımız var. İnşallah burada geliştirdiğimiz teknoloji ve altyapı ile bu ilaçları da Türkiye’de üretip, paranın ülkemizdeki kalmasını istiyoruz. Biosim kanser ilacı laboratuvar ortamında üretildi. Mayıs 2019’da firmaya teslim edilecek. Kamu-sanayi işbirliği ve Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle geliştirilen bu ilacın eczanelerde yerini alması ve hastalarımıza şifa olabilmesi için preklinik ve klinik çalışmalarının tamamlanıp bazı süreçlerden daha geçmesi gerekiyor.”

TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin, proje hakkında bilgi verirken “BİOSİM kapsamında geliştirdiğimiz ilaç, baş ve boyun kanseri tedavisinde kullanılıyor. Biz de genden itibaren hücreyi geliştiriyoruz. Antikor üreten hücreyi geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz hücre, proje yürütücüsü olan firmaya teslim edilecek. Onlar da preklinik ve klinik çalışmalardan sonra ilacın ruhsat başvurusu ve ticarileştirme işlemini gerçekleştirecekler” dedi.

Prof. Tekin biyobenzerinin yapıldığı referans ilacın kilogram değerinin bir milyon dolar olduğuna da dikkat çekti.

1,2 trilyon dolarlık ilaç sektörünün 260 milyar dolarlık payını elinde bulunduran biyoteknolojik ilaçlarda Türkiye’nin payı 5 milyar TL düzeyinde. İlaç ülkemizde üretildiğinde ise referans ilaçtan daha ucuz olacak ve yurt dışına döviz çıkışını da önleyecek. Ayrıca ihracatı da mümkün olacağı için ekonomiye katkısının olması da bekleniyor.