DNA'larımızda kalmış olan virüs DNA'sı parçalarının kanserin nedenleri arasında yer alabileceği ortaya çıktı.

Virüsler, çoğalmak için kendi genetik kodlarını başka hücrelere aktarır ve bu hücrelerin çoğalma becerilerini kullanarak soylarını devam ettirirler. Bazen bağışıklık sistemlerimiz virüsleri temizlese de DNA'larının bir kısmı genetik kodlarımıza geçer ve sonraki nesillere de aktarılabilir. Genomlarımızın içinde saklanmış olan bu yabancı DNA parçalarının yeniden etkinleştirilebileceği ve çeşitli sorunlara yol açabileceği ortaya çıktı.

Colorado Üniversitesi'nden biyoinformatikçi Atma Ivancevic liderliğindeki araştırmacılar, kanserlerin bu zombi virüs parçalarını kendi yararlarına kullanabileceğini keşfettiler. Genom Biyoloğu ve araştırmanın baş yazarlarından Edward Chuong, "Çalışmamız, bugün hastalıkların, çok az araştırmacının dikkatini çeken bu antik viral enfeksiyonlar tarafından önemli ölçüde etkilendiğini gösteriyor," ifadesini kullandı.

Memelilerde yaşamın kaynağı aynı zamanda kanserin de kaynağı olabilir

Endoven Retrovirüs (ERV) olarak adlandırılan virüs kalıntıları, çok uzun bir süre için "çöp DNA" olarak değerlendirildi. Öte yandan bu yapılar olmasaydı göbek bağı olmazdı, yani memeliler bugün bildiğimiz hâlleriyle var olamazlardı.

Öte yandan ERV'lerin de olumsuz yanları olduğu yeni yeni ortaya çıkıyor. Ivancevic ve ekibi, 21 farklı kanser türünün epigenomları üzerindeki yayımlanmış verisetlerini analiz ettiler ve bir ERV ailesi olan uzun terminal tekrar 10'un (LTR10) çok yüksek seviyelerde aktif olduğunu buldular. Orijinal virüs, 30 milyon yıl önce primat atalarımızı enfekte etmişti.

Görünüşe göre kanserler, gen ifade örüntülerini değiştirmek için bu virüs parçalarını kullanıyor. Tek bir retrovirüs ailesi ise 70'e kadar kanser çeşidi ile ilgili görünüyor. Araştırmacılar, yaşlandıkça daha fazla zombi genin aktifleşebilleceğine inanıyor.

Araştırma Science Advances'da yayımlandı.