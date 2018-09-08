Kanserde Erken Teşhis İçin Çip Geliştiren Türk Gençleri

Kanserde erken teşhise yönelik çip geliştiren Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud, istedikleri tıp fakültesine sınavsız yerleşme hakkı kazandı.

Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud, lise eğitimleri esnasında danışman öğretmenleri ile birlikte erken kanser teşhisi sağlayan bir 'mikro akışkan çip' geliştirmişti. “Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork” isimli projeleri ile TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmanın İzmir ayağında birincilik elde eden Akdeniz ve Masoud, Ankara’daki ulusal finalde gümüş madalya kazanmıştı.

İzmirli öğrenciler, Avrupa Birliği tarafından desteklenen SciChallenge adlı bilim yarışmasında ise 28 ülke ve 438 proje arasında birinciliği elde etti. Aynı zamanda projeleri ile TÜBİTAK tarafından değerlendirilen öğrenciler, ABD’nin Pittsburg kentinde düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı’nde (Intel-ISEF 2018) Türkiye’yi temsil etmek üzere seçildi.

81 ülkeden 1.800 projenin yer aldığı yarışmada, biyomedikal mühendisliği dalında “dünyanın en iyi 3. projesi” olarak seçilen proje, elde ettiği başarılar sayesinde Akdeniz ve Masouf'a diledikleri üniversitenin tıp fafkültesinde eğitim hakkı sağlamıştı. Lise eğitimlerini bu sene bitiren iki genç, tercihlerini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yana kullandı ve kayıtları gerçekleşti.

Masoud ve Akdeniz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kayıtlatını gerçekleştirdikten sonra fakülteyi gezerek laboratuvarları ziyaret etti. Gençlerin hedefi ise kanserle mücadele konusunda projelerini geliştirmek ve yeni projeler için çalışmak.