Kanserin Erken Teşhisi İçin Eğitimli Köpekler Kullanılacak

İngiltere’de bulunan Hull ve East Yorkshire Hastaneleri Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 3 yıllık bir eğitimden sonra köpeklerin, bağırsak kanseri teşhisinde kullanılacağı açıklandı.

Hull ve East Yorkshire Hastaneleri Vakfı'nda yapılacak 3 yıllık deneme sürecinde, köpekler, eğitimleri boyunca 2,000'den fazla sağlıklı ve hasta insana ait idrar örnekleri koklayacak.

Uzmanlar, köpeklerin, ünlü bir akut koku hissine sahip olduklarını ve bu sayede de hastalıkların oluşturduğu koku izlerini saptayabilecekleri yorumunda bulundu.

Medical Detection Dogs'a göre: Köpekler trilyon başına bir parça civarında küçük koku konsantrasyonlarını alabilir. Bunun iki olimpik havuz içerisinde çay kaşığı kadar şekere eşdeğer olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kanser tespitinde kolonoskopiye olan bağımlılığı azaltabilir

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan kolorektal cerrahi danışmanı Ian Hunter, "İdrar testi gibi daha doğru ve daha az rahatsız edici olan bağırsak kanseri taramasının yeni yollarını bulmak, normal ve etkin bir biçimde gereksiz kolonoskopi yapan hasta sayısını azaltabilir ve taramada yer alan insan sayısını artırabilir" diye konuştu.

Araştırmacılar, bu yeni yöntemin hastalıkların tespitini kolaylaştıracağını ve müdahale gerektiren tespit yöntemlerine duyulan ihtiyacı azaltacağını umuyorlar.

Daha önce gerçekleştirilen bir araştırmada, idrar örneklerinde prostat kanserinin saptanmasında %93 güvenilirlik sağlandığı belirtilmişti.