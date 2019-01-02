Kantinde Satılan Ürünlerde 'Okul Logosu' Dönemi Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni yılın eğitim ve öğretim döneminde, iyi beslenme alışkanlığına uygun olmayan ürünlerin kantinlerde satılamayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde düzenlenen, ‘Okul Kantinlerindeki Gıdalar İçin Logo Uygulaması İşbirliği Protokolü’ imza töreninde yeni dönemde kantinlere yönelik düzenlemelerden bahsedildi. Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında, yeni dönemde kantinde satılan ürünlerde yeşil, sarı ve kırmızı logolar bulunacak.

İyi beslenme alışkanlığı olan ürünler yeşille ifade edilirken, daha sağlıksız ve enerji yoğunluğu yüksek ürünler kırmızı logoyla gösterilecek. 2019-2020 öğretim yılından itibaren, okul gıdası logosu barındırmayan hiçbir ürün kantinlerde satılamayacak.

Yapılan imza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ailelerin çocukları bize emanet. Çocukların sağlıklı gıdalara erişimi ailelerin haklı talebiydi ve bizlerden de beklentileriydi. Okul gıdası uygulamasıyla bir anlamda da velilerimizle bir emanet sözleşmesi imzalıyor olacağız. Türkiye'de her beş kişiden biri obez. Gelişmiş ülkelerden daha iyi durumdayız. Ama evlatlarımızın yüzde 25'i fazla kilolu. 'Gıda okur yazarlığı' diye bir ifade kullanıyorum ve bunu çok önemsiyorum. Gıda okur yazarlığıyla, gıdanın neyden üretildiğini, kişiye faydalı ve zararlı taraflarını biliyor olmamız lazım. Türkiye'de gıda okur yazarlığı çok yüksek değil. Gıda okur yazarlığı alışkanlığını çocuk yaşlardan itibaren kazandırabilirsek, gelecekte çok daha sağlam nesillerimiz olur."

"Okul gıdası logosuyla obeziteye karşı savaş açacağız. Geleceğimizin garantisi çocuklarımıza erken yaşta iyi beslenme alışkanlıkları kazandırmış olacağız. İyi beslenme alışkanlığına uygun gıdaları diğer ürünlerden ayırmayı hedefliyoruz. Gıda üreticilerini de bu konuda teşvik etmek istiyoruz. 17 milyonu aşkın öğrencimiz var. Bu aslında çok büyük bir pazar. Değerli üreticilerimiz okul gıdası uygulamasına uygun ürünleri hızlı şekilde üretirlerse, kendileri için de önemli bir kazanç kapısı olur."

"Uygulamaya bugünden itibaren geçiyoruz. Bunun geçiş süreci olacağını kabul etmek lazım. Ama 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak. Gelecek nesillerimiz için gıda okur yazarlığı uygulaması çok önemli. Farkındalığı artırmak anlamında trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz. Trafik ışkıları sarı, kırmızı, yeşildir. Üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasına yakın bir zamanda yönetmelik değişikliğiyle geçiyor olacağız. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için kırmızıyı gören vatandaşlarımız, daha sağlıklı ürünlere doğru yönlendirilecek. Farkındalığı artırmak ana amaçlarımızdan birisi. 80 milyon vatandaşımıza daha sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak istiyoruz."