Son dönemde Donald Trump'la olan enteresan muhabbetleriyle dikkat çeken Kanye West, Twitter tarihinin en sağlam cevaplarından birini aldı.

McDonalds ve Burger King, tıpkı BMW ve Audi gibi sosyal medya üzerinden kapışmaktan hiç çekinmeyen firmalar. Dönem dönem oldukça yaratıcı ve sağlam ayarlara şahit olsak da bu kez gelen cevap uzun süre unutulmayacak cinsten.

Her şey Kanye West'in McDonalds tweet'i ile başladı:

"Favori restoranım McDonalds."

Burger King UK'in cevabı kısa ve öldürücü oldu:

"O kadar çok şey anlatıyor ki."

Ancak mevzu burada bitmedi. Burger King, Kanye West'in ölmediğine inanmış olacak ki bu kez füze atmaya karar verdi. Ünlü rapçinin 31 Ekim'de attığı tweet'e cevap veren, bu kez Burger King'in global Twitter hesabı oldu.

"Artık gözlerim açıldı ve inanmadığım mesajları insanlara yaydığımı fark ettim. Politikayla arama mesafe koyarak yaratıcı olmaya odaklanacağım."

"Belli ki gözlerin halen kapalı."

McDonalds cephesi ve Kanye West şu ana dek atılan bu tweet'lere yanıt vermemeyi tercih etti. Ancak bu iki tweet'in ardından susmak belki de en makul davranış olacak gibi görünüyor. Nitekim Burger King'in sosyal medya yönetimi konusunda feci bir ders verdiği açık.