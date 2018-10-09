80 Yıldır Kapı Takozu Olarak Kullanılan Meteor

1930'lu yıllarda bir çiftliğe düşen meteor, 80 yıl boyunca bir kapı takozu olarak kullanıldı. Meteoru inceleyen araştırmacılar değerinin 100 bin dolar seviyesinde olduğunu belirttiler.

Bugünlerde herhangi bir yerden 5-10 TL’ye bir kapı takozu alabilir, kapılarınız olası rüzgar esintilerinde çarpmasını engelleyebilirsiniz. Fakat Birleşik Devletler’in Michigan eyaletindeki bir çiftlikte 100 bin dolar değerinde bir kapı takozu kullanılıyor. ‘Takozun’ bu kadar değerli olmasının nedeni ise bizim buralardan olmaması.

Hikaye, 1930’lu yıllarda başlıyor. Michigan’daki bir çiftlikte gece yarısı büyük bir gürültü kopuyor. Sesin geldiği yere giden çiftlik sahibi, çiftlikte bir krater açıldığını görüyor. Kraterin ortasında ise hala sıcak olan 10 kiloluk bir göktaşı yer alıyor. Peki çiftlik sahibi bu göktaşı ile ne yapıyor? Çoğunlukla bir kapı takozu olarak kullanıyor.

1988 yılına geldiğimizde ise çiftlik el değiştiriyor. Ancak çiftliğin eski sahibi, göktaşının çiftliğe ait olduğunu söyleyerek göktaşını da yeni sahibine iletiyor. Böylece uzayın derin karanlığından gelen göktaşı, çiftlikteki kapı takozu görevine kaldığı yerden devam etti. Tabi çiftliğin yeni sahibinin çocuğunun göktaşını arada bir okula götürmesi dışında.

Ancak nihayetinde çiftlik sahibi insanların küçük göktaşı parçalarını satarak para kazandıklarını öğrendi. Elinde 10 kiloluk bir göktaşı bulunduğundan bu durumu değerlendirebileceğini düşündü. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan incelemeye göre nikel oranı %12 olan bir demir-nikel kayaydı.

Araştırmacılara göre 80 yıldır bir kapı takozu olarak kullanılan taşın değeri yaklaşık 100 bin dolar yani yaklaşık 612 bin TL’ydi. Göktaşları ya sergilenmek üzere müzelere ya da saklanmak üzere koleksiyonculara satılabiliyor. Taşın büyüklüğü ve ağırlığı göz önüne alındığında talebin yüksek olacağını tahmin etmek zor değil.