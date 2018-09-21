Kara Deliğin Maddeyi Ne Kadar Hızlı İçine Çektiği Gözlemlend

Bilim insanları, çok uzaktaki bir galaksiyi incelerken bir maddenin kara deliğin için saniyede 100 bin kilometre hızla yani ışık hızının %30'u kadar bir hızla çekildiğini gözlemlediler.

Science Daily’de yer alan bir habere göre Leicester Üniversitesi’nden bir astronom ekibi, Profesör Ken Pounds liderliğinde Avrupa Uzay Ajansı'nın X-ışını gözlemevi XMM-Newton'un verilerini kullanarak bir maddenin saniyede 100 bin kilometre hızla kara deliğin içine çekildiğini gözlemlediler. Bu gözlem ile birlikte ilk kez bir maddenin ışık hızının %30’una çıkabildiği görülmüş oldu.

Profesör Pounds ve astronom ekibi, söz konusu gözlemi, Berenis'in Saçları takımyıldızı yönünde dünyadan 1 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan PG211+143 galaksisinden yayılan X-ışını tayfını incelerken gerçekleştirdiler. Keşifle ilgili detaylı rapor, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı bilim dergisinde yayınlandı.

Kara delikler, sahip oldukları yoğunluk nedeniyle uzayı diğer tüm cisimlerden daha fazla bükerler. Kara deliklerin çekim kuvveti öylesine büyüktür ki, ağırlığı bulunmayan ve bildiğimiz en hızlı ‘şey’ olan ışık bile kara deliğin çekim kuvvetinden kurtulamaz. Kara delik, çekim kuvveti nedeniyle kendi ışığını yaymıyor, ayrıca yine çekim kuvveti nedeniyle kendisine gelen ışıkları da yansıtmıyor. Bu nedenle evrenin gerçek karanlığında varlıklarını sürdürüyorlar.