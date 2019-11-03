Kara Deliğin Dünya'ya Ne Yapabileceğini Gösteren Hesaplayıcı

Bir kara deliğin gezegenimizde nasıl etkiler yaratabileceğini görsel olarak tahmin etmek oldukça zor. Fakat bir fizik öğrencisi, yaptığı hesaplayıcı sayesinde bize en azından sayılarla nasıl bir etki oluşabileceğini anlatıyor.

Günümüzde hayatın her alanının başlığı altında 777’den fazla hesaplama sistemine sahip olan Omni Calculator, bugün bir yenisini daha sistemine ekledi. Yeni hesaplama sistemi, bir kara deliğin Dünya, Güneş veya herhangi bir gezegene olan etkilerini incelemenizi sağlıyor.

Black Hole Collision Calculator (Kara Delik Çarpışma Hesaplayıcısı) olarak isimlendirilen yeni hesaplayıcı, Polonya’daki Varşova Üniversitesi’nde fizik öğrencisi olan Alvaro Diez tarafından geliştirildi. Alvaro, bu hesaplayıcıyı yalnızca bir hafta içerisinde geliştirdi ve bu sürenin büyük çoğunluğunu hesaplayıcıyı genel kitleye hitap edebilecek bir araca çevirmek için harcadı.

Space.com ile yaptığı röportajda kara delikler hakkında konuşan Diez, bir kara deliğin altında yatan fiziğin aşırı karışık olmadığını söyledi. Ancak Newton mekaniklerinin bir kara deliğin genel özelliklerini ortaya çıkarmasına yetmesine karşın, kara deliklerin fiziğinin oldukça garip olduğunu söyledi.

Alvaro Diez, böyle bir hesaplayıcı yapmak için ilhamlandığı şeyi de paylaştı. Diez, son zamanlarda kara deliklere dair birçok bilginin ortaya çıkmasından ilham aldığını söyledi. Mesela bu senenin başlarında bilim insanları Event Horizon Teleskobu ile ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını çekmişti.

Bu yılı ‘Kara Delik Yılı’ olarak tanımlayan Diez, bilim dünyasında elde edilen gelişmelerden sonra bu özel yılın bir parçası olmak istediğini söyledi. Fizik öğrencisi daha sonra insanların bu gizemli objeleri daha iyi anlamalarını sağlamak için bir hesaplayıcı oluşturmaya karar verdi.

Alvaro Diez’in oluşturduğu hesaplayıcıya bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca Diez, bundan önce de birkaç hesaplayıcı tasarlamıştı. Bunlardan birisi ‘Exoplanet’ adlı Güneş Sistemi’mizin dışındaki gezegenler hakkında yararlı fonksiyonlar sağlayan bir hesaplayıcıydı. Exoplanet hesaplayıcısına da bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.