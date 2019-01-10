Kara Delikler, Hızlı Uzay Seyahatlerine İmkan Verebilir

Gaurav Khanna isimli fizikçi, kara deliklerin bir portal olarak kullanılarak hızlı uzay seyahatleri yapmak için kullanılabileceğini iddia etti. Khanna'ya göre yapılması gereken tek şey, uygun şartların sağlanması.

Günümüz teknolojisi kullanılarak Mars'tan daha uzak yerlere yolculuk etmek neredeyse imkansız. Massachusetts Dartmouth Üniversitesi'nden fizikçi Gaurav Khanna'ya göre kara delikler, uygun şartları yaratmak için manipüle edilebilirse, uzayda sınırlar ortadan kalkabilir.

Yıldızlararası yolculuğu bile mümkün kılabilecek bu araştırmaya göre bazı kara delikler diğerlerine göre daha hızlı dönüyorlar. Physical Review dergisinde de yayınlanan bu araştırmada dönen kara deliklerin bazı özelliklerinden yararlanılıyor.

Gaurav Khanna, araştırmalarını anlatırken yaptığı açıklamada deliklerdeki "En sık karşılaşılan bilim kurgu senaryolarından biri, başka bir boyuta ya da zamana geçişte kara deliklerin bir portal olarak kullanılmasıdır. Bu hayal, şu an hiç olmadığı kadar yakın olabilir" ifadelerini kullandı.

Dönen kara deliklerde çekim gücünün daha zayıf olmasından dolayı etkileşime giren nesnelere zarar vermeyeceğini söyleyen Khanna, "Etkileşim yalnızca doğru koşullar altında olursa dikkate alınmayacak kadar küçük olabilir ve kara delikten kolay bir geçiş sağlanır. Bu yolla dönen kara delikler kullanılarak hiper uzay yolculukları gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı. Khanna tarafından yazılan makalenin tamamına, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.