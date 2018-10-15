Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS arasında imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında geliştirilen silahlar, envantere eklenmeyi bekliyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde yer alan tanksavar füzeleri, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile yapılan anlaşma sonrasında muharebe etkinliğini artıracak şekilde geliştirildi. Envantere entegre edilecek olan tanksavar kuleleleri, yapılan dayanıklılık ve isabet testlerini başarıyla geçti.

Hem paletli hem de tekerlekli tipte 260 tanksavar sisteminin kullanıma sunulacağı projeyle Kaplan araç ailesi paletli, Pars 4x4 ise tekerlekli tanksavar olarak hizmet verecek. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, bahsi geçen prototiplerin söz verilen zamandan dahi önce teslim edilmesinden duyduğu gururu belirtererek şunları söyledi:

"Öncelikle yeni bir Pars aracımız, Pars 4x4 gibi çok yakışıklı bir oğlumuz oldu. Paletli araç için yepyeni, Kaplan sınıfının en hafif aracını geliştirdik. Zırhlı muharebe araçlarından farkı, lisans altında olmaması, bu tamamen özgün bir ürün. Mühendislik burada, Türkiye'nin menfaatlerine uyan ne varsa o sistemleri entegre edebiliriz.

Bu arada, yerli olmayan sistemlerin yerli yapılması için de varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Bunlar da zaman içinde olacaktır, olmadığı durumlarda dost ülkelerden alabiliriz. Alternatifleri alıp adapte edebilmek de ciddi kabiliyet. Herhangi bir ihracat kısıtlamasına takılmayacak çözümler üzerinde hep birlikte çalışıyoruz. Kara sistemlerinde büyük ölçüde de o seviyede olduğumuzu söyleyebilirim."

Projenin tesliminden önce araç kısmında herhangi bir zorluk yaşanmadığını, buna karşın silah sistemi projesi üzerinde fazlasıyla kafa yorulduğunu belirten Kurt, eninde sonunda başarılı olduklarını ifade etti.

Kurt, açıklamalarına şöyle noktaladı:

"Silah sisteminde bir bilinmezlik vardı. Bir Kornet anti-tank füze sistemini alıp bir kuleye koyacaksınız. Teknolojik anlamda içeriği çok bilinmeyen bir silah. Kuleye hem bilinmeyen bir Kornet füzesine adapte edeceksiniz hem de aynı zamanda ROKETSAN'ın tasarladığı Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'ni (OMTAS).

Bizim için zorluk biraz kuledeydi. Kornet için ASELSAN'ın geliştirdiği görüş sistemleri ve arayüzleri kullanarak, maliyet etkin, belki de dünyadaki en gelişmiş Kornet kulesini, aynı zamanda OMTAS'ı taktığınızda ufak değişiklerle çalışabilecek bir kuleyi ortaya çıkarttık. Bizim için bu projede asıl başarı bu. Kendi iç testlerimizi yapıyoruz, atış testleri çok başarılı şekilde tamamlandı. Müşterimizle gelecek yıl kalifikasyon testleri yapılacak. Proje çok iyi gidiyor."