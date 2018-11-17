Bilim insanlarının S1 Işını olarak tanımladığı kara madde bulutu Dünya'mıza yaklaşıyor.

Bilim insanları Dünya’ya doğru gelen bir kara madde fırtınası olduğunu düşünüyorlar. Hatta şu an bile bizi etkiliyor olabilir.

Ancak endişelenmenizi gerektirecek bir şey yok çünkü bize bir zarar vermeyecek.

Peki, tam olarak ne oluyor? 2017 yılında bir gökbilimci, Samanyolu Galaksi’sinden geçen yıldızları gözlemledi. Bilim insanı bu yıldız takımına “S1 Stream” (S1 Işını) ismini verdi ve galakside gezinen en yakın yıldız ışını olarak tanımladı. Samanyolu Galaksisi cüce galaksileri yuttuğunda böyle yıldız sıraları oluşabiliyor. Yeni bir araştırmada, S1 Işını’nın önceki cüce galaksiden birçok karanlık maddeyi içinde barındırabileceği öne sürüldü.

Ancak tekrar hatırlatma fayda var, Dünya’nın sonu gelmiyor. Fırtına Dünya’yı ikiye bölmeyecek.

Fizikçilere göre bunun sebebi ise özellikle cüce galaksiler olmak üzere tüm galaksiler karanlık madde tarafından bir arada tutuluyorlar. Bu yüzden S1 Işını’nın doğumuna sebep olan cüce galaksi ışının yoluna kara maddeler bırakmış olabilir.

Problem şu ki, mevcut kara madde detektörleri önceki çalışmalara dayanan kara madde tanımlarına dayanarak kara maddeyi algıladığı için hiçbiri çalışmadı. Bu sebeple çalışmanın arkasındaki fizikçiler kara madde detektörlerinin onları algılaması için S1’in kara maddesinin yoğunluğunun ne kadar olması gerektiğini hesaplamaya çalıştılar. Bu detektörler çevrimiçi olduklarında bilim insanları fırtına hakkında daha çok bilgiye sahip olacaklar ve galaksimizi yok edip etmeyeceği konusunda bir karara varabilecekler.

O zamana kadar yalnızca teoriler havada uçuşacak. Ölü bir galaksiden oluşan yoğun bir kara madde bulutu Dünya’mızı yok edecek mi sorusu ise merak konusu olarak kalacak.