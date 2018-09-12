Karabük Üniversitesi öğrencileri, eski Türkçede 'ok ucu' anlamına gelen Temren adını verdikleri roketle Teknofest İstanbul'da rakipleriyle yarışacak.

20-23 Eylül tarihlerinde gerçekeleşecek olan Teknofest İstanbul için yarışmacıların hazırlıkları son aşamaya geldi. Teknofest'te 'alçak irtifa' kategorisinde yarışacak olan Karabük Üniversitesi öğrencileri, Temren isimli roketi basına tanıttı.

KBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Raif Bayır, 4 kilogram yükle 1.500 metre yüksekliğe çıkabilen roketle ilgili şunları söyledi:

"O yüksekliğe çıktıktan sonra paraşütlerini açarak hem faydalı yükünü hem de kendine hiçbir zarar vermeden yere indirmesi için gerekli devreleri ve mekanik sistemleri arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu projenin ülkemiz ve üniversitemiz açısından çok büyük önemi var. Projeyi Cumhurbaşkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli Savunma Müsteşarlığımız desteklemekte ve öğrencilerimizi, mühendislerimizi savunma sanayisine yönelik projeler geliştirmeye katkı sağlamaktadır. Projenin yaklaşık 10 aylık çalışması var ama fiziki çalışması 5 aydır, devam ediyor. Ekibimiz 8 kişiden oluşuyor."

Roketi geliştiren ekibin takım kaptanlığını yapan mekatronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Abdullah Özdurmaz, roket merakının uzaya olan ilgisiyle başladığını belirtti. Özdurmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sürecin yüzde 95'i sadece tasarım ve testlerden oluştu. Güzel bir ürün çıkarmayı başardık. Mühendislerin ve jüri üyelerinin gözü önünde bütün yapısalları montajlayacağız, kendileri inceleyecekler. Uygun gördüklerinde, bize uçuş izni verdikleri zaman roketimizi rampaya koyup fırlatacağız. Yaptığımız yazılımsal çalışmalarda, mekanik testlerde sistemimizi kurtarıyoruz. Bu motorları biz şahsen temin edemiyoruz. Roketsan ücret beklemeden karşıladı. Tek atış hakkımız olacak. Test ve tasarım süreci uzun sürüyor."