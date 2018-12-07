Şu anki rekoru da elinde bulunduran ve birçok firma tarafından da desteklenen, Bloodhound SSC'nin üreticisi Bloodhound ekonomik nedenlerle dağıldı.

Karada hız rekorları deneyen Bloodhound SSC’nin arkasındaki firma olan Bloodhound Programme Ltd. cuma günü dağıldı. Şirket, iflastan korunmaya benzer olan bu süreç için 15 Ekim’den bu yana beklemedeydi. Dağılan şirketin tekrar ayağa kalkabilmesi için 33 milyon dolar gibi miktara ihtiyacı var.

Ne yazık ki, şu an alacaklılar geri ödemelerini alabilmek için şirketin varlıklarını satışa çıkarmış durumda ve bunlara SSC (Super Sonic Car) da dahil. Rekor denemelerinde aracın sürücüsü olan Andy Green, BBC’ye verdiği röportajda aracın 319 bin dolara alınabileceğini söylerken, alıcının birçok mühendise ve çalıştırmak için de milyonlarca dolara ihtiyacı olacağını söyledi.

Emekli British Royal Air Force pilotu olan Green, karadaki hız rekorunu da elinde bulunduruyor. Green, bu rekora Ekim 1997’de Thurst SSC aracıyla 763.035 mph ile ulaştı. Bloodhound SSC, sadece yeni rekoru kırmayı değil; aynı zamanda 1,000 mph’ye ulaşmayı da hedefliyordu.

Bu İngiliz projesi, şu ana kadar Geely, Jaguar, Land Rover, Rolls Royce, Rolex ve İngiliz ordusunun sponsorlukları ve ortaklıklarıyla ayakta kalabilmişti. SSC’lerdeki EJ200 jet motorları Rolls-Royce tarafından sağlanıyordu. Rolls-Royce normalde bu motorları Eurofighter Typhoon savaş jetleri için üretiyor.

Bloodhound SSC, bu motorları 300 mph ile kalkış yapabilmek için kullanıyordu. Araç, Nammo tarafından geliştirilen hibrit roketleri de kullanıyordu. Ekim 2017’de yapılan bir testte araç, 8 saniyede 210 mph (317 kmh)’ye çıkmıştı.

Şirket, fonları başarılı bir şekilde yönetmeyi başarsaydı 2019’un sonlarında bir rekor girişiminde bulunmaya hazırlanıyordu. Rekor denemesi, Güney Afrika’nın Kalahari Çölü’nde gerçekleştirilecekti.

Rekoru kırmaya çalışan başka bir takım var. Avustralya’dan Aussie Invader roketle güçlendirilmiş ve Bloodhound’un SSC’sinden daha güçlü bir araç üzerinde çalışıyor.