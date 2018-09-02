Karadelikler Yıldızları Yeniden Mi Canlandırıyor?

Uzay meraklıları için ilginç bir delişme daha ortaya çıktı. Yıldızları yutup parçalamakla ünlü olan karadelikler, yeniden canlandırabilecek güce de sahip.

Karadelikler, yıldızları parçalayıp yutmasıyla bilinen bir uzay oluşumlarıdır. Peki bu canavarlar, yıldızları son anda tekrar canlandırıyorlarsa?

Ara kitle karadeliğin inanılmaz çekim kuvvetine giren yıldız bir beyaz cüce ise, tekrar canlanması mümkün. Beyaz cüceler; Güneş gibi düşük-orta kütleli yıldızların evrimsel olarak geldikleri son nokta olarak tanımlanıyor. Yani hidrojen füzyonu çokta durmuş olan bu yıldızlar, kara deliklerin içerisinde sıkışıp genleşmesi ile sadece birkaç saniyeliğine de olsa çekirdek füzyonu tekrar canlanabiliyor.

Evrende küçük-kütleli karadelikler ve süper kütleli karadelikler bulunur. Samanyolu’nun merkezinde duran 4 milyon güneş kütleli karadelik, süper kütleli karadeliklerden biri. Ara kitle karadeliklerin, bu iki boyutun ortasında kalan ve nadir görülen karadeliklerden olduğu biliniyor.

Charleston Üniversitesi'nde yapılan simülasyonlarla ortaya çıkan bu ilginç olayın, kısa çekim kuvveti dalgaları oluşturabileceği de düşünülüyor. Ancak yeterince duyarlı ekipmana sahip olmayan ekip, ilerleyen zamanlarda bu dalgaları da gözlemlemeyi düşünüyor