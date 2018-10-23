Karadeniz'de Dünya Tarihinin En Eski Gemisi Bulundu

Üç yıldır Karadeniz'de araştırmalarını sürdüren ekip, tam 2400 yıllık bir Yunan ticaret gemisi buldu.

"Karadeniz'de gemilerin mi battı?" deyimi ilk defa bu kadar yerinde kullanılıyor. Roma gemileri ve 17. yüzyıldan kalan bir Kazak askeri filosuda da dahil toplamda 60'tan fazla gemi enkazı keşfeden Karadeniz Arkeolojisi Projesi, yepyeni bir keşifle karşımıza çıktı.

Yaklaşık 3 yıllık hummalı çalışmanın sonrasında deniz tabanını haritalayan ekip, 2400 yıllık bir gemi enkazına rast geldi. Konuyla ilgili açklama yapan proje ekibi şunları kaydetti: "Geminin ufak bir parçasının karbon ölçümü yapıldı ve bu geminin dünyanın sağlam durumda olan en eski gemi enkazı olduğu doğrulandı." M.Ö. 400 yılına tarihlenen gemi, Karadeniz'in Yunan gemilerinin hakimiyetinde bulunduğu zamandan kalma.

Projenin Güney İngiltere'deki sorumlusu Jon Adams ise yaptıkları önemli keşifle ilgili şunları söyledi:

"Klasik dünyadan kalma ve iki kilometre derinlikte bir geminin sağlam bir şekilde bulunması, mümkün olacağını asla düşünmeyeceğim bir şeydi. Bu durum, gemi yapımına ve antik dünya denizciliğine ilişkin anlayışımızı değiştirecek."