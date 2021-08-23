Karadeniz’deki Sel Felaketinin Uydu Görüntüleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinin uydu görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, selin ardında bıraktığı hasarı gözler önüne sermeye yetiyor.

Geçtiğimiz haftalar, Türkiye için oldukça zorlu geçti. Önce ülkemizin dört bir yanında patlak veren orman yangınları, sonra da Karadeniz'e felaketi yaşatan sel baskınları, hepimizin canını fazlasıyla yaktı. Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, Karadeniz'deki felaketin ne kadar büyük çapta olduğunu gözler önüne seren bazı görüntüler paylaşıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), 81 vatandaşımızı kaybettiğimiz sel felaketinin nasıl bir etkisinin olduğunu gözler önüne seren uydu görüntüleri yayınladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UHUZAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "UHUZAM olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle sel felaketi sonrası oluşan hasarlar üzerine bir çalışma yaptık. Görüntülerde, sel felaketinin etkileri çok açık bir şekilde gördük. Sel felaketi Karadeniz’in farklı bölgelerinde oldu ancak en çok Bozkurt ve Abana bölgelerinde can kayıpları ve hasarlar oluştu." ifadelerini kullandı.

Selin yol açtığı hasarın büyüklüğünü gösteren uydu görüntüleri

"Özellikle iklim değişikliği sebebiyle yağışın dağılışı farklılaştı. Özellikle Bozkurt ve Abana bölgesine 1 yılda yağacak yağışın yarısı 2-3 gün gibi kısa bir sürede yağdı. Böyle olunca ciddi mal ve can kayıpları yaşandı. Bu durumu uydu görüntülerinde çok net bir şekilde görmekteyiz." diyen Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Abana bölgesinde bir delta oluştuğunu görebiliyoruz. Yine bütün havza boyunca taşınabilen malzemelerin selle birlikte taşınıp yığıldığını görebiliyoruz. 30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300- 350 metrelere kadar yayıldı. Yine burada birçok yıkılmış binalar ve köprüleri tespit ettik. Onun dışında yine belirgin bir şekilde yeşil alan ve futbol sahası gibi alanların tamamen kaybolduğunu ve sel altında kaldığını görebiliyoruz." sözleriyle felaketin ne denli büyük çaplı olduğunu açıkladı.