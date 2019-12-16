Karanlık Mod'un Sevilen Özelliği Android 11'de Geri Dönüyor

Google, uzun zamandır beklenen karanlık modu Android 10 güncellemesi ile kullanıcılara sunmuştu. Bir sonraki işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, Android 10 beta sürecinde kaldırdığı zamanlama özelliğini Android 11’de geri getirmeye hazırlanıyor.

Akıllı telefon ekranlarının gitgide büyümesi, karanlık modun önemini daha da artırmıştı. Hem batarya tasarrufu hem de göz yorgunluğunu azaltması açısından son dönemde birçok uygulama ve işletim sistemi tarafından tercih edilen karanlık mod, Android 10 güncellemesinde kendine yer bulmuştu.

Google’ın sistem çapında karanlık mod özelliğini sunması, birçok Android uygulamasının kendi karanlık modunu yayınlamasını sağladı. Bilenler olacaktır; Android 10’un betasında karanlık mod için zamanlama ayarı bulunuyordu. Söz konusu özellik, kullanıcıların karanlık modu diledikleri saat aralıklarında kullanabilmesini sağlıyordu; ancak Android 10'un kararlı sürümüyle Google bu özelliği kaldırdı.

Android 11 ile Karanlık Modu kendi belirlediğiniz saat aralığında kullanabileceksiniz

Özelliğin kullanımdayken uygulamaları aniden yeniden başlatarak kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebileceği için böyle bir karar veren ABD’li şirket, temelde çok işlevsel olan bu özelliği Android 11’de geri getirmeye hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir Google çalışanı, şirketin kullanıcılardan gelen şikayetleri değerlendirdiğini ve zamanlama özelliğinin gelecekteki bir Android sürümünde ekleneceğini onayladı.

Eğer Google’ın zamanlama özelliğini yayınlamasını beklemek istemiyorsanız, Android 10'da bu işleve sahip olabileceğiniz bazı üçüncü taraf uygulamaları bulunuyor; ancak bunlar birçoğu oldukça komplike olduğu için tercih etmeyebilirsiniz. Bu nedenle Android 11 güncellemesi için biraz daha sabretmenizde fayda var. Google belki de bir sürpriz yaparak, söz konusu özelliği daha önce de yayınlayabilir. Android’deki karanlık mod özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenmek için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.