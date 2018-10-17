Bir zamanlar örnek davranışları ve başarılarından başka özelliklerini bilmediğimiz bazı insanlar, günümüzün en sıcak tartışmalarına neden oluyor, gündemin altını üstüne getiriyorlar. Teknoloji üretirken, kimi zaman adalet duygularından yoksun şekilde hareket eden 5 tanıdık isme ve skandallarına yakından bakıyoruz.

Teknoloji dünyasının tepelerinde işler, dışarıdan göründüğü gibi gitmiyor. Artık şuna eminiz ki, belirli bir kesmin faydası için üretilen yaygın teknolojiler, diğer kesimlerin zararına olabiliyor. Örneğin birileri başkanlık seçimini kazansın diye milyonlarca insanın kişisel bilgileri çalınıyor. Birileri oturdukları yerden tek tuşla can alsın diye binlerce insan ölüm korkusuyla yaşıyor. Birileri daha çok ürün satmak için, o ürünleri satılmasını sağlayan insanlara zulmediyor.

Bugün sizinle birlikte teknoloji dünyasının tepesinde yer alan ya da bir dönem almış 5 isme bakacağız. Bu isimlerin Bill Gates gibi isimlerden en önemli farkı, her şeyin en başında gözümüze melek gibi görünmeleriydi. Başarı hikayeleriyle Time gibi dergilere kapak olup sinema filmleri çekilen bu kişiler, gerçek yüzlerini sonradan gösterdiler. Skandallarıyla olay yaratıp, dünyayı yeniden şekillendirmeye devam ediyorlar.

5. Travis Klanick / Uber / Cinsiyetçilik:

Uber, ulaşım sistemlerine getirdiği çözümle son yılların en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer aldı. Bunda kurucusu olan Travis Kalanick’in payı çok büyüktü. Şirket, Silikon Vadisi’nde sık sık anılan bazı olayların geniş çapta tartışılmasına neden oldu. Uber’in yöneticileri, 2017’de ortaya çıkan bir dizi iddiaya göre şirketin kadın çalışanlarına cinsel tacizde bulunmuşlardı. Hatta bu tacizler, kadınların sahip oldukları mevkileri düşürmeye kadar da gitmişti.

Yatırımcılardan gelen yoğun tepkiler sonrasında Travis Kalanick istifa etmek zorunda kaldı. Bu hareket, bir bakıma iddiaları kabul etmek anlamına geliyordu.

4. Sundar Pinchai / Google / Kötücül teknolojiler:

2015 yılında, Google’ın CEO’su olarak göreve başlayan Hindistan asıllı Sundar Pinchai, Silikon Vadisi’nin en başarılı yabancı iş insanlarından birisi. Pinchai göreve geldikten sonra Google hizmetleri büyük gelişmeler kaydetti. Google, yapay zeka konusunda yeryüzünün en iddialı şirketi haline geldi. Şirket, aynı zamanda elinde bulundurduğu veri miktarıyla geleceği tayin edecek.

Sundar Pinchai’nin aldığı kararlar ise küresel diplomatik ortama ters düşüyor. Bilim insanları, hatta eski Google mühendisleri yapay zeka silahlarına karşı bildiriler yayınlarken, Sundar Pinchai insansız hava araçları için yeni yapay zeka yazılımlarına yönelen bir politika izliyor. Ayrıca teknolojiyi yoğun şekilde kullanarak halkının üzerinde ciddi bir baskı yaratan Çin ile Pinchai’nin yolları kesişmiş durumda. Google’ın Çin’e özel hizmetleri önümüzdeki yıllarda kullanımda olacak. Böylece şirket, yasaklı olup da haklarında bilgi toplayamadığı 1.3 milyar Çinlinin bilgilerine de sahip olacak.

3. Elon Musk / Tesla ve SpaceX / Uyuşturucu:

Daha geçtiğimiz yıla kadar yüzyılın en önemli girişimcileri arasında gösterilen Elon Musk, hala bu unvanını korusa da artık kaybetmek üzere. Bir yandan insanoğlunu Mars’a gönderecek teknolojiler üzerinde çalışan isim, diğer yandan skandal üzerine skandala imza atıyor.

Tayland’daki mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran dalgıçlardan birisine “pedofili” demesi, canlı yayında uyuşturucu madde tüketmesi, Tesla yatırımcılarına yanlış bilgiler sunması gibi etmenler dolayısıyla oldukça negatif bir imaja sahip olmaya başladı. Sanıyoruz ki Musk’ın zeka dolu halkla ilişkiler faaliyetleri artık eskisi kadar işe yaramıyor.

2. Jeff Bezos / Amazon / Çalışanlara eziyet:

Amazon, dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunda. Aynı zamanda ticaretin seyrini değiştirmeyi başarmış köklü bir şirket. Yakın zamanda ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, son dönemde fazlasıyla antipati topladı. Şirketin farklı kıtalardaki şubelerinde çalışan insanlar, koşullarından oldukça şikayetçi olmaya başladılar. Zira bazıları tuvalete bile gidemediklerini, yemek yiyemediklerini söylüyorlar.

Amazon’un insan kaynakları politikasını gözden geçirmeye çalıştığını herkes biliyor. Kurucu CEO Jeff Bezos ise çalışanlarının şikayetleri hakkında neredeyse hiç konuşmuyor. Almanya ve İngiltere’de insanlar neredeyse kan ağlarken, Bezos, Boston Dynamics’ten akıllı köpek robotu alıp gezdiriyor.

Dünyanın en zengin insanına göre, oldukça yanlış bir tavır olsa gerek.

1. Mark Zuckerberg / Facebook / Facebook:

Sosyal medya terimini hayatımıza sokan, hayatının bir bölümü başarılarla dolu Zuckerberg, artık eski günlerini aratıyor. Bir zamanlar Time dergisine “Yılın Kişisi” olarak kapak olan Zuck, 2017’nin son aylarından bu yana hatırı sayılır derecede öfke topladı. Facebook’un Trump’ın seçim kampanyasına destek sağlaması, insanları kutuplaştıran reklamlara ve içeriklere izin vermesi, tam bir yalan haber madenine dönmesinden elbette Zuck sorumlu.

Her ne kadar iddialar üzerine ABD ve Avrupa’da saatler süren ifadeler verse de Zuckerberg, dünyanın en güçlü insanlarından birisi. Akşam yediğiniz yemeği siz hatırlamazken, diğer 2.2 milyar kişinin beslenme alışkanlıklarını analiz edecek kadar bilgiye sahip bir kişiden bahsediyoruz. Facebook’un şu sıralar hayatındaki en büyük pişmanlığı olduğunu her haliyle belli ediyor. Kaybettiği itibarı tartabilsek, eminiz ki beton yetmez.

Eğer sizin de aklınıza gelen, sonradan gerçek yüzünü göstermiş farklı tanıdık simalar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.