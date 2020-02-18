Diamond Princess Gemisinde 88 Yeni Vaka Tespit Edildi

Corona virüsü nedeniyle Japonya'nın Yokohama limanında karantina altına alınan Diamond Princess isimli yolcu gemisinde endişeli bekleyiş sürüyor. Son olarak gemideki 88 yolcuda daha Corona virüsü tespit edildi.

Diamond Princess isimli yolcu gemisi, Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Japonya'daki Yokohama Limanı'nda 2 haftadır karantina altında bekliyor. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre gemideki 88 yolcuda daha corona virüsü tespit edildi.

Bakanlık, yeni vakaların 681 yeni sonuç arasından tespit edildiğini söyledi ve böylece Diamond Princess'teki toplam vaka sayısı 542'ye çıkmış oldu. Virüs şüphesiyle gemiden dışarı çıkmasına izin verilmeyen yolcuların testleri devam ediyor.

Diamond Princess, corona virüsünün Çin dışında en çok yayıldığı yer oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan gemide endişeli bekleyiş sürüyor. Karantina önlemlerinin etkinliği konusunda şüphelerin artmasıyla İngiltere, gemideki vatandaşları için uçuş organize etmeye çalıştığını açıkladı.

Diğer yandan ABD, gemideki 328 vatandaşını çoktan tahliye etti ve bu insanlar için 14 günlük karantina sürecini yeniden başlattı. Tahliye edilen insanlar arasında Corona virüsü tespit edilen bir düzineden fazla insan yer alıyordu. Amerika'nın ardından Kanada, Avustralya, Hong Kong ve Güney Kore de vatandaşlarını gemiden tahliye edeceklerini söylemişti.

Bugün itibarıyla yetkililer haricinde gemiye 200 metreden fazla yanaşılmasına müsaade edilmiyor. Alanda, sağlık ekipleri ve güvenlik görevlilerinin yanı sıra gemiye malzeme taşıyan iş makineleri bulunuyor. Gemiye giriş ve çıkışlar özel kıyafetli sağlık ekipleri ve güvenlik görevlilerinin kontrolü altında gerçekleştiriliyor.

Gemideki yolcuların 14 günlük karantina süresinin dolduğuna işaret edilirken, virüs tespit edilmeyen yolcuların yarından itibaren gemiden tahliyesine başlanacağı, virüs taraması pozitif çıkan yolcuların ise hastanelerde tedavi altına alınacağını belirtildi.