Zamanınızı Verimli Geçirmenizi Sağlayacak Ücretsiz Kurslar

Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesiyle sağlığımızı korumak için evde kalmamız gereken şu günlerde ‘zamanımı nasıl değerlendirebilirim’ diyorsanız bir cevabımız var. İnternette neredeyse her alanda ücretsiz eğitim kursları mevcut ve bu yazımızda bunlardan yalnızca birkaçını sizlerle paylaştık.

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün yayılmaya devam eden koronavirüs salgınının önünü kesmek amacıyla evde kalmamız gereken şu günlerde sıkılmış olabilirsiniz. Ancak bu önlemin hem kendi sağlınız, hem de diğer insanların sağlığı için olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Peki evde durduğunuz vakitlerde sıkılmamak için neler yapabilirsiniz? Sıkılmamak için en basitinden internetin hayatımızda olmasının getirdiği artıları kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Gelin, bugün sizlere evde kaldığınız vakitleri nasıl verimli bir şekilde ücretsiz olarak değerlendirebileceğinizi anlatalım.

Ücretsiz yabancı dil öğrenin:

Günümüzde her alanda başvuracağınız işlere yavaş yavaş gelen yabancı dil şartı, birçok gencin kafasına takılan bir sorun olmaya başladı. Ancak yabancı dil öğrenmek, güzel bir eğitim ve düzenli bir çalışmayla her şey gibi oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor.

Her alandan çevrimiçi kursların yer aldığı Udemy, evde kaldığınız süre boyunca vaktinizi verimli bir şekilde değerlendirmenizi sağlayabilir. Herhangi bir yabancı dil öğrenmek istiyorsanız Udemy’de birçok seçeneğin bulunduğunu, bu seçeneklerinin bazılarının da ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Yalnız buradaki çoğu yabancı dil kursunun İngilizce anlatıldığını belirtelim.

Udemy’deki ücretsiz dil kursları:

İspanyolca: Ücretsiz İspanyolca kurslarını görmek için buraya tıklayın.

Ücretsiz İspanyolca kurslarını görmek için tıklayın. İngilizce: Ücretsiz İngilizce kurslarını görmek için buraya tıklayın.

Ücretsiz İngilizce kurslarını görmek için tıklayın. Fransızca: Ücretsiz Fransızca kurslarını görmek için buraya tıklayın.

Ücretsiz Fransızca kurslarını görmek için tıklayın. Arapça: Ücretsiz Arapça kurslarını görmek için buraya tıklayın.

Ücretsiz Arapça kurslarını görmek için tıklayın. Portekizce: Ücretsiz Portekizce kurslarını görmek için buraya tıklayın.

Ücretsiz Portekizce kurslarını görmek için tıklayın. Rusça: Ücretsiz Rusça kurslarını görmek için buraya tıklayın.

Ücretsiz Rusça kurslarını görmek için tıklayın. Japonca: Ücretsiz Japonca kurslarını görmek için buraya tıklayın.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden istediğiniz alanda ücretsiz ders alın:

Evde kendi karantinanızda kaldığınız şu dönemde Harvard, Princeton, Columbia, Georgia gibi ünlü üniversitelerden ders almak istemez miydiniz? Udemy gibi bir çevrimiçi eğitim platformu olan Class Central’da adını saydığımız tüm üniversiteler ve dahası, aşağıdaki alanlarda ücretsiz olarak ders sunuyor:

Bilgisayar Bilimi

Veri Bilimi

Programlama

Beşeri Bilimler

İşletme

Sanat ve Tasarım

Bilim

Sosyal Bilimler

Mühendislik

Matematik

Eğitim ve Öğretmenlik

Kişisel Gelişim

Class Central tarafından her alanda sunulan ücretsiz derslere göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Karşınıza gelen sayfada dilediğiniz alanda açılan tüm ücretsiz derslerin listesini görebilirsiniz. Dilediğiniz derse tıkladığınız zaman dersin sunulduğu siteye erişeceksiniz.

İnternetin ne kadar büyük bir yer olduğunu unutmamak gerekiyor. Bizim bahsettiğimiz kapsamlı kurslar dışında kendinizi eğitebileceğiniz yüzlerce kurs, internet ortamında birçok platformda ücretsiz olarak yeni kullanıcılarını bekliyor. Dolayısıyla bizim anlattığımız kurslarla da sınırlı kalmayın.