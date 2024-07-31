Resmî Gazete'de yayımlanan bir kararla karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik yönetmelikte değişikliğe gidildi. İşte tüm sürücüleri yakından ilgilendiren bu değişiklikler.

Bugün ülkemizdeki otomobil sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararla, karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik yönetmelikte değişikliklere gidildi.

Alınan kararla birlikte ücretlerin belirlenmesine ilişkin yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi, “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi. Buradan ulaşabileceğiniz bu bölüm, bakanlar kurulu kararı ile geçiş ücreti muafiyeti verilenler hariç tüm araçların ücrete tabi olduğunu söylüyordu. Bu da artık cumhurbaşkanı kararıyla muafiyetin verileceği anlamına geliyor.

Geçiş ücretlerini 15 gün içinde ödemeyenler ücretin 1 katı kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacak

Bunun dışında yönetmeliğin geçiş ücretlerini ödemeyenlere kişilere uygulanan cezalar konusunda da değişiklikler yapıldı. Ödemeden geçiş yapanların, 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödediğinde ceza uygulanmayacağı ifade edildi.

Ancak 15 gün içinde ödemeyenlerin, geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde ücretin bir katı kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacağı ve tebligat yapılamayacağı da eklendi. Buna ek olarak cezalı geçiş yapan araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücretinin tahsil edileceği ve bu uygulamada ölüm raporunun evraka ekleneceği aktarıldı.

Geçiş ücretlerini hesaplamada kullanılan fiyatlar da değişti

Ayrıca geçiş ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan fiyatın 25 kuruştan 1 TL’ye çıkarılması da değişiklikler arasında yer aldı. Bu değişiklik nedeniyle otoyol ücretlerinin yakında arttığını görebiliriz.

Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliklerin tamamı şu şekilde:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU ALTINDA BULUNAN OTOYOLLAR İLE ERİŞME KONTROLÜNÜN UYGULANDIĞI KARAYOLLARINDA GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ceza uygulanmaz. Ancak 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına tabi olmak üzere, ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beş gün içinde, idari para cezasının tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin bir katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası bir kat verilmiş sayılır ve bu ceza için ayrıca tebligat yapılmaz. Bu takdirde idari para cezasından 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan indirim hükmü uygulanmaz. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumludur. Cezalı geçiş yapan gerçek kişi hüviyetindeki araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilir. Bu uygulamada araç sahibinin ölüm raporu evraka eklenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan “25 kuruş” ibaresi “1 Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.