Hafif ve bir hayli sağlam olmasıyla bilinen karbon fiberin bir başka yeteneğinin ise elektrik enerjisi depolamak olduğu ortaya çıktı.

Otomobillerde ve diğer araçlarda; araçların hafif olmasını sağlamak amacıyla kullanılan karbon fiber, elektrik enerjisi depolamak için de kullanılabilecek. Bilim insanları bu ultra güçlü materyalin enerjiyi direkt olarak depolayabilme özelliğine sahip olduğunu keşfettiler. Bu keşif uygulama aşamasına geçerse, geleceğin elektrikli araçlarında büyük değişiklikler meydana gelecektir. Bu sayede bataryaların güvenliği bir kademe daha artacakken araçlarda bataryalardan meydana gelen ağırlık da önemli ölçüde azalacak.

Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nde materyal ve hesaplama mekaniği profesörü Leif Asp, karbon fiberin güçlendirme amaçlı kullanılan bir materyal olmanın ötesinde hangi alanlarda kullanılabileceğini öğrenmek adına çalışmalarda bulundu. Asp, yaptığı açıklamada “Araç gövdeleri bu sayede yalnızca güç taşıyan bir eleman olmaktan çıkacak ve bir batarya görevi görebilecek. Karbon fiberi, ayrıca sensörler ve enerji ile veri yönetim araçları için kinetik enerji toplama gibi farklı amaçlarla da kullanmak mümkün olabilecek. Tüm bu özellikler bir otomobilin veya bir uçağın gövdesinde bulunabilirse aracın veya uçağın ağırlığı yüzde 50 oranında azalabilir.” ifadelerine yer verdi.

Araştırma kapsamında ticari olarak kullanılabilir karbon fiberlerin elektrik enerjisi depolama kapasiteleri incelendi ve alınan sonuca göre içeriğinde küçük kristaller bulunduran numunelerin elektrokimyasal özelliklerinin iyi olduğu, ancak çok sağlam materyaller olmadığı anlaşıldı. Asp’e göre elektrik enerjisi depolama özelliği olan bu materyallerin normal karbon fibere göre daha az sağlam olmasının çok bir önemi yok.