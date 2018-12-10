Sıkışık ve yoğun trafik, şehir insanının en çok stres yaptığı ve boğulduğu yerlerden bir tanesi. AB'nin fonladığı bir proje ile gelecekte hem sıkışık trafikten hem de yoğun karbon salınımından bir nebze de olsa kurtulabiliriz.

Her geçen gün şehirlerdeki trafik sıkışıklığı biraz daha artıyor ve trafikteki araçların birçoğu da teslimat araçları. AB’nin fonlandığı bir projeyle, trafik yoğunluğuna ve karbon dioksit salınıma bir çözüm getiriliyor. Horizon 2020 TiMMi Transport projesi, yüksek kalitede servis ve çevreye minimum zarar sunuyor.

Artan Kapasite

Mobil web uygulaması sayesinde, kayıtlı kullanıcılar hem teslimat işi verebiliyor hem de teslimat işi alabiliyorlar. İşin detayları, platforma üye olan bisikletli kuryeler tarafından online olarak görüntülenebiliyor. Kuryeler, çevrelerindeki işleri görüntüleyip bildirim alabiliyorlar ve işi kabul ederlerse detaylı bilgilere ulaşabiliyorlar.

Bisikletlerin şehir içi ulaşımda en hızlı araçlar oldukları zaten biliniyordu. Ancak gelişmiş bir sistemle oluşturulmuş, işleri koordine eden bir şirket yoktu. Artık TiMMi sistemi ile birlikte, bisikletli kuryeler online olarak siparişleri teslim alabiliyor, müşteriler de teslimatları için 'Sıfır Karbondioksit' (CO2-free) seçeneğini seçebiliyorlar.

Lojistiğin Geleceği – Kargo Bisikletleri

Bu proje, Almanya’daki bazı büyük lojistik şirketleri tarafından geliştirildi. TiMMi’nin koordinatörlerinden Dr. Kleinau, sistemin test aşamasının gayet başarılı olduğunu ve bundan sonrası için bisikletli kuryeleri giderek genişleteceklerini söyledi.