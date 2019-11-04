Karbondioksiti Yakıta Dönüştüren Yapay Yaprak Üretildi

Bilim insanları, yapay bir yaprak üreterek karbondioksiti yakıta çevirmeyi başardı. Araştırmacılar, bunu başarabilmek için bitkilerin fotosentezi kullanma şeklinden ilham aldı.

Bilim insanları, yakıt üretimi gerçekleştirmek için ilginç bir işe imza attı. Araştırmacılar, karbondioksiti yakıta çeviren yapay bir yaprak üretmeyi başardı. Bu yeni teknolojiyi geliştirirken bilim insanları, bitkilerin karbondioksiti glukoz ve oksijene dönüştürmek için fotosentezi kullanma şeklinden ilham aldı.

Bilim insanlarının ürettiği yapay yaprak, bir bitkinin yaptığı fotosentez işlemini taklit ediyor. Bakır oksit adı verilen ucuz bir kırmızı tozun yardımı ile birlikte yapay yaprak, karbondioksiti emiyor ve yerine metanol ile oksijen üretiyor. Nature Energy isimli akademik dergide yayınlanan makaleye göre metanol toplanabiliyor ve çözeltiyi ısıtarak bir yakıt olarak kullanılabiliyor.

Yapay yaprak teknolojisi, verimliliği %10 oranında artırıyor:

Waterloo Üniversitesi'nde mühendislik profesörü olarak görev yapan ve araştırmanın başyazarlarından biri olan Yimin Wu, The Independent ile yaptığı bir röportajda "Bu teknoloji, yakıt üretme işlemlerindeki verimliliği %10 artırdı. Bu, şu an bildiğimiz doğal fotosentezden daha fazla" açıklamalarını yaptı.

Araştırmacıların bundan sonraki adımı, bu teknolojiyi endüstriyle paylaşarak sıvı yakıtların üretimi için de işe koyulmak olacak. Sektör ortaklarıyla daha verimli yapay yapraklar üretilebileceğini düşünen bilim insanları, yine de bu teknolojinin ticarileştirilmesi için hâlâ birkaç yıla ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar.

Araştırmacılar, gücü suyun içerisine kattıkları 4 madde ile elde ediyorlar. Bu maddeler glukoz, bakır asetat, sodyum hidroksit ve sodyum dodesil sülfat. Reaksiyon, suyun belirli bir ısıya ulaşması ve içerisine karbondioksit bırakılması ile birlikte başlıyor. Araştırmacılar, üretilen etanol miktarını artırarak ve karbondioksiti elektrik santralleri gibi kaynaklardan dönüştürerek bu işlemi ticarileştirmeyi planlıyorlar.