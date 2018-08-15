Fazla Karbondioksiti Taşa Çevirmenin Bir Yolu Bulundu

Atmosferdeki karbondioksit miktarı gün geçtikçe artıyor. İklim değişikliği ile doğrudan ilişkisi olan bu artışın sonuçlarını çoktan hissetmeye başladık. Şimdi, belki de insanların ve sonra da bütün dünyanın hayatını kurtaracak bir çalışma yapıldı: Fazla karbondioksit, minerale çevrilecek.

Yapısında karbondioksit bulunduran mineral türü manyezit, insanlığın parlak bir gelecek için umudu olabilir. Zira bilim insanları atmosferdeki aşırı karbondioksiti manyezite çevirmek için bir yöntem keşfettiler. Eğer bu yöntem endüstriyel alanda uygulanabilirse, uzun süreli karbondioksit depolamak mümkün olacak. Böylece fazla karbondioksit atmosfere salınmadan, yani kimseye zarar vermeden saklanabilecek. Zamanla bu yöntem sayesinde atmosferdeki karbondioksit miktarında artış duracak, işin geri kalanı hala kesilmeyen ağaçlara ve denizdeki yeşil dokuya emanet olacak. Onlar da mevcut karbondioksiti oksijene çevirip dengeyi sağlayacaklar.

Biraz vakit alan, ancak uygulanabilirse çok sağlam temelli bir projeden bahsediyoruz. ABD’nin Boston kentindeki bir panelde duyurulan bilimsel çalışmanın detaylarına değinirek konuyu irdeliyoruz.

Bilim insanları zaten uzunca bir süredir karbon salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar, ancak bu teknolojileri geliştirmek için hem pratik hem de ekonomik zorluklar var. Söz konusu yeni yaklaşımın ortaya çıkması, manyezitin düşük sıcaklıkta nasıl oluştuğunu açıklamakla mümkün oldu. Bilim insanları bu oluşum sürecini hızlandırmanın bir yolunu keşfettiler. Doğal yöntemlerle oluşan 1 tonluk manyezit, atmosferden yarım ton karbondioksit alabiliyor, ancak bu süreç çok yavaş işliyor.

Kanada Trent Üniversitesi’nde görevli proje lideri Prof. Ian Power, "Çalışmamız iki şey gösteriyor. İlk olarak, manyezitin doğal olarak nasıl ve ne kadar hızlı oluştuğunu açıkladık. Bu, dünya yüzeyinde yüzlerce veya binlerce yıl süren bir süreçtir. Yaptığımız ikinci şey, hangi hızda olması gerektiği konusunda bir yöntem sunmaktır.” açıklamasında bulundu.

Yüzyıllar hatta bin yıllar alabilen manyezit oluşumu, araştırmacıların sunduğu teknikle 72 güne kadar indirildi:

Bir katalizör olarak “polistiren mikroküreler” kullanan araştırmacılar, manyezitin oluşum hızını 72 güne kadar indirmeyi başardılar. Katalizörler de üretim sürecinde değişmeyerek yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlandılar. Oda sıcaklığında manyezit üretiminin doğadaki hızının kat ve kat daha fazla olması, atmosferin kısa sürede toplarlanmasına yardımcı olabilir.

Şimdilik her şey deneysel bir süreçten ibaret. Araştırmacıların hedefi, atmosferdeki karbondioksiti çekip manyezit üretmek. Eğer gerçekten uygulanabilirse, umut verici bir gelişmeyele karşı karşıyayız. Manyezit; metal, cam, çimento sektörleri başta olmak üzere birçok ürünün hammaddesi konumunda.