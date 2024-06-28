Yolda yürürken bazen çok küçük karıncaların kendilerinden kat be kat büyük şeyleri taşıdığını görür ve hayret ederiz. Bu kadar küçük hayvanlar, o kadar ağırlığın altında nasıl ezilmiyor?

Bizler bile birkaç kilo poşet taşıyınca canımız çıkıyor, bu hayvanlar onca yolu sırtlarında yüzlerce kat ağırlıkta yiyeceklerle gidiyorlar.

Merak etmeyin, aslında onların güçleri sandığımızdan çok daha fazla!

Çok büyük bir yiyecek parçası taşıyan karıncayı görmeyen yoktur.

Bu yükleri taşımalarının, daha doğrusu taşıyabilmelerinin temel sebebinin, karıncaların ‘hafif’ canlılar olmaları olduğunu biliyor muydunuz?

“İyi de ne kadar hafif olurlarsa olsunlar, kocaman şeyleri nasıl taşıyorlar?” diye düşünmekte haklısınız. Ancak karıncalar, kas güçlerini yükleri taşımakta kullanırlar.

Mesela biz insanlarda durum böyle değil.

Vücut ağırlığımız fazla olduğu için kaslar, vücudumuzun iskelet sistemini desteklemek zorunda. Bu yüzden biz tonlarca ağırlığı taşıyamayız. Fakat gördüğünüz üzere karıncalar, bu durumdan muaf.

Ohio State Üniversitesi, konuyla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Mikroskop altında incelenen karıncaların eklem dayanıklılığını ölçmek için de bir disk üzerine yerleştirdiler. Sonuç ise inanılmazdı, karıncaların, kendi ağırlıklarının 3500-5000 katı kadar kuvvete dayanabildikleri gözlemlendi.

Ayrıca yükleri, ayakları ile değil ağızları ile taşırlar.

Taşıdıkları cismin ağırlığı, boyun eklemleri sayesinde ayaklara aktarılıyor. Mikroskop altında incelenirken boyun eklemlerinin de ne kadar dayanıklı olduğu tespit edildi.

Bu durum, benzer dokulara sahip diğer böceklerde de aynı.

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