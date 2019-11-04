Dünya hızla gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Bu değişimlerden en çok etkilenenler ise şirketler ve çalışanlar oluyor. Şirketler ve çalışanlar, yeniliklere ayak uyduramazsa rakiplerinden geride kalıyorlar. Kariyerinizde ön plana çıkmanızı sağlayacak beceriler becerilere birlikte bakalım.

Şirketler değişiyor ve bu değişikler oldukça çarpıcı olabiliyor. Profesyonellerin geleceğin iş yerlerine karşı hazırlık yapması gerekiyor. Bu hazırlığın önemli bir yönü, gelecek 10 yılın yeni gerçekliğinde başarılı olmanıza yardımcı olacak iş becerilerinizi geliştirmek.

Son 5 yılda kendi kariyerinizin nasıl geliştiğini düşünün ve önümüzdeki 5 yılda ne kadar değişebileceğini tahmin edin. Peki neden değişmeye ve gelişmeye ihtiyacımız var?

Teknolojik gelişim, sektörlerde değişimi tetikliyor:

Değişimin hızı birkaç faktör tarafından yönlendiriliyor. Dünyadaki insanlar, birbirine her zamankinden daha fazla bağlılar. Teknoloji, uzaktan çalışmamıza ve farklı kültürlerden insanlarla yandaki ofisteymiş gibi kolayca bağlantı kurmamıza izin veriyor. İnsanlar, daha uzun yaşıyor ve çalışıyor; bu da yaş çeşitliliği olan bir işgücü yaratıyor. Ek olarak bir zamanlar bilim kurgu olan şeyler birçoğumuz için gerçek oldu. Örneğin makineler; yeteneklerimizi artırıyor ve bugün meslektaşlarımız bile olabiliyor.

Günümüzde avantajımıza kullanmak için veri topluyor ve işleyebiliyoruz. Tüm bu değişikliklerle birlikte işverenlerin insanlarda aradıkları ve gelecekteki işlerini değiştirmek için profesyonellerde olmasını istedikleri şeyler değişti. Gelin bu becerilerin 5 tanesine göz atalım.

1. Duygusal zekâ:

Kuruluşlar, bir süredir duygusal olarak zeki olan insanları arıyorlar ve bu giderek daha önemli hâle geliyor. Duygusal zekâ, en basit tabiriyle kendi duygularımızı anlama, ifade etme ve başkalarının duygularını anlama yeteneğimizdir. Duygusal zekâyı (EQ) geliştirmek, ilerleyen süreçlerde aranan özelliklerden birisi olduğu için kesinlikle üzerine düşülmesi gereken özelliklerden birisi olarak dikkat çekiyor.

2. Yaratıcılık:

İnsanlar olarak yaratıcı olma, hayal etme ve yeni şeyler icat etme konusunda inanılmaz yeteneklerimiz var. Yaratıcılık, ekonomik büyümeyle sonuçlanan yenilikleri artırabilir. Şirketlere rekabet avantajı sağlayacak bu yeni düşünceyle birlikte her şirket, gelecekte yaratıcı çalışanlar isteyecektir. Şirketler başka kimsenin yapmadığı şeyleri nasıl yapacağını bulan insanları işe alırsa bu konuya önem veren kişiler öne çıkacaklardır.

3. Esneklik ve uyarlanabilir olma:

Şu anda içinde yaşadığımız dünyada, yaşamı sürdürmek için daha az beceriye ihtiyaç duyuyor ve daha az iş görüyoruz. Bu nedenle sürekli olarak yeni şeyler öğrenmeliyiz. Aslında becerilerin ömrü ciddi oranda azalma gösteriyor. Bugün öğrendiğimiz beceriler, iki üç yıl sonra eski olacak. Herkesin esneklik ve uyarlanabilir olma becerilerini geliştirmesi, bu anlamda önemli çünkü bilgilerini güncellemeyen çalışanlar, şirketler tarafından kabul edilmeyecektir.

4. Veri okuryazarlığı:

Veriler, bugün yaşadığımız 4. sanayi devriminin yakıtı niteliğinde. Şirketler, adeta veriler ile ayakta duruyor diyebiliriz. Veri patlaması, öngörü kazandırma ve verilere dayanarak daha iyi kararlar alma konusunda beceriye sahip olmadıkları sürece şirketler için değersizdir. Şu anda pazarda büyük bir veri okuryazar açığı var. Herkesin veri bilimcisi olması gerekmese de tüm profesyonellerin verileri okuyabilmesi büyük önem arz ediyor.

5. Teknoloji meraklılığı:

Gelecek için son önemli iş becerisi, teknoloji meraklılığı. Teknoloji trendleri gelişmeye ve dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Bu önemli teknolojiler arasında yapay zekâ, büyük veri, robotik, nesnelerin interneti, üç boyutlu yazıcılar ve kripto para madenciliği gibi alanlar yer alıyor. Dünyayı şekillendiren bu teknolojilere karşı merak duymak gelecek dönem için oldukça önemli bir beceri olacak.