Karpuzların dış kabukları neden birbirinden farklıdır? Bazıları daha koyu, bazıları daha açık, bazılarının çizgileri daha sık, bazılarınınki ise daha seyrek veya kalındır.

Karpuz kabuklarının farklı desenlerde olması tüketicileri de yanıltır. Örneğin acaba hangisi daha tatlıdır?

Gelin tüm bu soruların cevaplarını verelim.

Karpuzların yüzeyindeki desenlerin her biri, aslında tüketicilerin tercihlerine göre gelişir.

Bu kabuk desenler, genetik olarak kontrol edilir ve karpuz yetiştiricileri karpuzları, melezlerini geliştirdikleri çeşide göre tasarlarlar. Ayrıca onlar sadece kendi bölgelerindeki veya hedef ihracat pazarlarındaki tüketicilerin, tercih ettiği çeşitleri yetiştirebilir.

Karpuzlar, kabuklarının türüne ve şekline göre farklı türlere ayrılır. Örneğin Crimson Sweet, açık yeşil bir zemin üzerinde koyu yeşil orta genişlikte çizgilere sahiptir. İlk Crimson Sweet çeşidi, 1963’te ABD’de geliştirilmiştir.

Zamanla dünya çapında en popüler karpuz türü hâline gelmiştir ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok bölgede tercih edilir.

Karpuz çeşitleri, hedef pazarlarındaki tüketicilerin tercihlerine göre yetiştirilir.

Örneğin birçok Asyalı, jübile çizgileri ve sarı etli yuvarlak-oval çekirdekli karpuzları tercih eder. Öte yandan ABD ise kırmızı etki yuvarlak-oval çekirdeksiz jübile türlerinden yanadır.

Ayrıca koyu kabuk rengine sahip karpuzların içinin, daha kırmızı ve daha tatlı olduğuna dair yaygın bir inanış vardır ancak bunun gerçeklik payı yoktur. Özetle farklı kabuk desenlerine sahip karpuzlar görmemizin sebebi, üreticilerin karpuzları çeşitli taleplere göre yetiştirmesidir.

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