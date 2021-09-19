Kars'ta Bozayı Yiyecek İçin Şehre İnip Köpeklerle Kapıştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir bozayı, ilçe merkezine gelerek çöp konteynerinde yiyecek aradı. Boz ayının yiyecek arayışına köpekler de katılınca iki tür arasında bir 'ekmek kavgası' yaşandı.

Kırsal alanlara yakın olan yerleşim bölgelerinde, yiyecek bulamadığı zaman köylere veya şehirlere inan çeşitli hayvanlara rastlanmakta. Bu hayvanlar arasında genellikle kurtlar, çakallar veya tilkiler bulunsa da Kars/Sarıkamış’ta bir bozayı da ilçe merkezine gelerek yiyecek ararken görüntülendi.

Dünyada göç eden tek ayı cinsi olarak literatüre geçen bozayılar Sarıkamış'ta, özellikle yağışlı havalarda ilçe merkezine gelerek yiyecek arıyor. Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelerek çöp konteynerinin içinden yiyecek bulmaya çalışan bir bozayı, bu sırada aynı şekilde yiyecek bulma umuduyla çöp konteynerinin yanına gelen köpeklerle karşılaştı.

Bozayı, konteyneri devirerek yiyecek aradı

Ayının çöpten uzaklaşmasını isteyen köpekler ayıya karşı koysa da köpekleri umursamayan ayı, çöp konteynerini ayakları ile yere düşürdü ve konteynerin içine girerek yiyecek aramaya başladı.

Ayı ve köpeklerin çöp konteyneri etrafında yaşadıkları bu ilginç ekmek kavgası bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülemeye çalışıldı.