Karşınızda Bursa'da Üretilen Yeni Renault Clio

Renault, her yıl mart ayında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında duyurulması beklenen Renault Clio 5. jenerasyonu sürpriz bir biçimde basına tanıttı.

Son dönemde gördüğümüz yeni jenerasyon birçok araçta olduğu gibi yeni Clio'da da keskin farlar tercih edilmiş durumda. Renault'nun diğer modellere göre görece büyük bir logo tercih ettiği ön panel böylece çok daha güçlü duruyor.

Ayrıca gövdede daha alçak bir panel tercih eden Renault, araca oldukça sportif bir hava katmış. Aracın arka tarafındaki krom detaylar profilden görülebilecek şekilde dizayn edilmiş. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere göze belki de hoş gelmeyen tek detay arka farlarla ön farların pek de uyumlu görünmemesi.

Yeni Clio, GT-Line yerine RS-Line isimli yeni spor paketine geçerek ürün gamını da değiştirmiş olacak. Dış tasarımdaki sportif havayı içeriye de yansıtan araç, üst performansı sportif bir havayla bir araya getiriyor.

RS Line modellerin adeta bir imzası haline gelen ön tamponlar burada da karşımıza çıkıyor. Radyatör ızgarası, sportif ve çift elmaslı, R.S logolu deri direksiyon derken aracın her yanından detay fışkırıyor.

Otomobilin fiyatı ve erişilebilirliği ile ilgili bilgiler de çok yakında sizlerle olacak.