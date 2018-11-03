Karşınızda Diablo'nun Merakla Beklenen Yeni Oyunu

Uzun zamandır beklenen ve hakkında pek çok haber çıkan, Diablo'nun yeni oyunu, beklendiği gibi Blizzcon'da duyuruldu. Ancak bu duyuru kimseyi memnun etmiş görünmüyor çünkü oyun mobil.

Blizzard efsanesi Diablo'nun, 6 yıl aradan sonra yeni bir oyunla karşımıza çıkacağı söylentileri uzun zamandır etrafta dolanıyordu. Herkes kulak kabartmış yeni haberleri bekliyor ve hakkında tek bir söz bile söylenmeyen bu gizemli yeni oyunu merakla bekliyordu. Blizzcon etkinliği yaklaştıkça, oyunun etkinlik esnasında tanıtılacağı da kesinleşti ve sabırsızlık arttı.

Ancak gelen haber çoğu oyuncuyu memnun etmedi çünkü aylardır heyecanla beklediğimiz yeni Diablo oyununun mobil olduğu ortaya çıktı. Diablo Immortal isimli oyun, mobil oyun severleri mutlu edecek başarılı bir oyun gibi görünse de oyunun hayranları için hayal kırıklığı yarattı.

Diablo Immortal, hikaye olarak ikinci ve üçüncü oyunlar arasında geçecek. Worldstone'un yok edilişinden beş sene sonrasında başlayan hikayede, iki oyunda yer alan karakterlerin başlarından geçenler konu edinilecek. Oyunu Blizzcon'da deneyimleme şansına erişenlerden gelen ilk haberler ise oynanışı keyifli bir mobil oyunun bizleri beklediği yönünde. Ancak Diablo gibi bir klasiği mobilde oynamak gerçekten ne kadar keyif verici olacaktır, karar vermek güç.